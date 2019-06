"Oba jsou to úžasní hráči a budou schopni hrát NHL už v nadcházející sezoně. Takový je plán. Hughes je dynamičtější než Kakko, ale Kakko zase v současné době dělá větší pokroky," řekl ředitel pro skauting New Jersey Paul Castron.



New Jersey se jako třetí nejhorší tým uplynulé sezony NHL posunulo na první pozici 9. dubna v loterii určující pozice na draftu. Bude vybírat nejvýše podruhé za poslední tři roky a v roce 2017 si vybralo švýcarského útočníka Nica Hischiera.



Rangers jsou v komfortní pozici, protože bez ohledu na výběr Devils mohou získat hráče na podobné úrovni. "Ať se stane cokoliv, získáme velice dobrého hokejistu. Jsme z takové možnosti nadšení a těšíme se na to," prohlásil generální manažer Rangers Jeff Gorton.

Rangers se posunuli v loterii ze šesté na druhou pozici. "Pro nás to bylo, jako bychom loterii vyhráli. Máme šanci draftovat rozdílového hráče. Je to už dlouhá doba, kdy jsme měli takovou možnost," dodal Gorton.



V podobné situaci byl před třemi roky Winnipeg, který poté, co si Toronto na první pozici vybralo amerického centra Austona Matthewse, sáhl po finském kanonýrovi Patriku Lainem.

Věří se Hughesovi



Hughes vládl žebříčkům v prognózách před draftem. V sezoně za výběr USA do 18 let nasbíral v 50 zápasech 112 bodů za 34 branek a 78 asistencí. Na dubnovém MS osmnáctek, kde získal bronz, vyhrál s 20 body (9+11) ze sedmi utkání produktivitu. Předtím na přelomu roku přispěl k zisku stříbra na šampionátu dvacítek čtyřmi asistencemi ve čtyřech duelech. Na květnovém mistrovství světa na Slovensku si připsal v sedmi duelech tři přihrávky.



Kakko hrál ve finské lize za TPS Turku a v 50 duelech včetně play off si připsal 43 bodů za 26 gólů a 17 přihrávek. Na šampionátu dvacítek přispěl ke zlatu pěti body (2+3) v sedmi duelech a na MS na Slovensku slavil také triumf. V deseti duelech nasbíral sedm bodů (6+1). Zlato má i z loňska ze šampionátu osmnáctek.

Přesto experti i nadále více na pozici jedničky věří Hughesovi. Jisté ale je, že nebude po Matthewsovi, Hischierovi a loni švédském obránci Rasmusi Dahlinovi, jehož zvolilo Buffalo, ani počtvrté v řadě nejvýše vybrán Kanaďan. Naposledy to byl v roce 2015 Connor McDavid, ofenzivní tahoun Edmontonu.



Čeští hokejisté budou podle prognóz v prvním kole teprve podruhé za posledních šest let chybět. Nejvýše je pasován útočník Michal Teplý z Liberce, který by mohl přijít na řadu ve třetím kole.



Loni byli vybráni v prvním kole Filip Zadina (6. místo, Detroit) a Martin Kaut (16., Colorado), o rok dříve Martin Nečas (12., Carolina) a Filip Chytil (21., New York Rangers).



V roce 2016 přišel na řadu až ve druhém kole Libor Hájek (37., Tampa Bay Lightning). Sezonu předtím byli draftováni v prvním kole Pavel Zacha (6., New Jersey) a Jakub Zbořil (13., Boston). V roce 2014 to byli Jakub Vrána (13., Washington) a David Pastrňák (25., Boston). Před šesti lety přišel na řadu jako první až ve třetím kole Jan Košťálek (114., Winnipeg).

Pořadí výběru na draftu NHL ve Vancouveru:



1. New Jersey, 2. New York Rangers, 3. Chicago, 4. Colorado (od Ottawy), 5. Los Angeles, 6. Detroit, 7. Buffalo, 8. Edmonton, 9. Anaheim, 10. Vancouver, 11. Philadelphia, 12. Minnesota, 13. Florida, 14. Arizona, 15. Montreal, 16. Colorado, 17. Vegas, 18. Dallas, 19. Ottawa (od Columbusu), 20. Winnipeg (od New York Rangers), 21. Pittsburgh, 22. Los Angeles (od Toronta), 23. New York Islanders, 24. Nashville, 25. Washington, 26. Calgary, 27. Tampa Bay, 28. Carolina, 29. Anaheim (od San Jose přes Buffalo), 30. Boston, 31. Buffalo (od St. Louis).

Pořadí hokejistů působících v Severní Americe podle Centrálního úřadu pro skauting:



1. Jack Hughes (USA, útočník, USA \'18\'), 2. Bowen Byram (Kan., obránce; Vancouver Giants/WHL), 3. Kirby Dach (Kan., útočník, Saskatoon/WHL), 4. Alex Turcotte (USA, útočník, USA \'18\'), 5. Dylan Cozens (Kan., útočník, Lethbridge/WHL), 6. Trevor Zegras (USA, útočník, USA \'18\'), 7. Arthur Kaliyev (USA, útočník, Hamilton/OHL), 8. Cole Caufield (USA, útočník, USA \'18\'), 9. Matthew Boldy (USA, útočník, USA \'18\'), 10. Peyton Krebs (Kan., útočník, Kootenay/WHL), …131. Tomáš Mazura (útočník, Kimball Union/High-NH), 142. Kryštof Hrabík (útočník, Tri-City/WHL), 150. Matěj Blümel (útočník; Waterloo/USHL), 152. Petr Čajka (útočník, Erie/OHL), 198. Filip Přikryl (útočník, Saint John/QMJHL).



Brankáři: 1. Spencer Knight (USA, USA \'18\'), 2. Mads Soegaard (Dán., Medicine Hat/WHL), 3. Hunter Jones (Kan., Peterborough/OHL).

Pořadí hokejistů působících v Evropě podle Centrálního úřadu pro skauting:



1. Kaapo Kakko (Fin., útočník, TPS Turku/Fin.), 2. Vasilij Podkolzin (Rus., útočník, Petrohrad/KHL), 3. Victor Söderström (Švéd., obránce, Brynäs/Švéd.), 4. Ville Heinola (Fin., obránce, Lukko Rauma/Fin.), 5. Philip Broberg (Švéd., obránce, AIK Stockholm/Švéd.), 6. Moritz Seider (Něm., obránce, Mannheim/Něm.), 7. Tobias Björnfot (Švéd., obránce, Djurgaarden/Švéd.), 8. Daniil Misjul (Rus., obránce, Lokomotiv Jaroslavl/KHL), 9. Ilja Nikolajev (Rus., útočník, Loko Jaroslavl/MHL), 10. Mikko Kokkonen (Fin., obránce, Jukurit Mikkeli(Fin.), …14. Michal Teplý (útočník, Liberec), 38. Martin Hugo Haš (obránce, Tappara Tampere/Fin.), 39. Lukáš Rousek (útočník, Sparta Praha), 42. Přemysl Svoboda (útočník, Litvínov), 43. Karel Plášek (útočník, Kometa Brno), 44. Adam Najman (útočník, Liberec), 53. Ondřej Pšenička (útočník, Sparta Praha), 80. Jonáš Peterek (útočník, Oceláři Třinec), 91. Dominik Sklenář (útočník, Mountfield Hradec Králové), 94. Jakub Žůrek (obránce, Liberec), 95. Vojtěch Střondala (útočník, Kometa Brno), 97. Marek Berka (útočník, Litvínov), 98. Jan Klodner (obránce, Sparta Praha), 100. Radek Mužík (útočník, Lulea/Švéd.), 103. Dan Bartoš (útočník, Litvínov), 104. Jakub Rychlovský (útočník, Liberec), 105. Patrik Prymula (útočník, Sparta Praha), 106. Jan Bernovský (útočník, Vítkovice), 107. Daniel Jouza (útočník, Litvínov), 109. Ondřej Volráb (obránce, Kladno), 110. Tomáš Bernat (útočník, Kladno), 113. Martin Beránek (útočník, Motor České Budějovice), 114. Matouš Čmiel (útočník, Oceláři Třinec), 116. Jan Mlčák (obránce, Kometa Brno), 127. Zdeněk Sedlák (útočník, Kärpät Oulu/Fin.), 135. Jiří Suhrada (obránce, Pelicans Lahti/Fin.).



Brankáři: 1. Pjotr Kočetkov (Rus., Soči/KHL), 2. Hugo Alnefelt (Švéd., HV 71/Švéd.), 3. Lukáš Pařík (Liberec), …5. Jan Škorpík (Sparta Praha), 9. Tomáš Vlk (Pardubice).