Druhou volbu draftu získalo Los Angeles a třetí přijde na řadu Ottawa, která tuto pozici v prvním kole získala v polovině září 2018 v rámci výměny za švédského obránce Erika Karlssona od San Jose.

Čtvrté místo patří Detroitu, jenž měl jako nejhorší celek nedohrané základní části NHL kvůli pandemii koronaviru před loterií největší šanci 18,5 procenta na volbu jedničky. Pátá volba patří opět Ottawě, šestá Anaheimu, sedmá New Jersey a osmá Buffalu.

Pořadí na čtvrté až osmé pozici bylo určeno podle procentuálního bodového zisku z nedohrané základní části. Stejně tak tomu bude na 9. až 15. místě z klubů vyřazených v předkole, které nebudou mít to štěstí, že je loterie neurčí na první volbu. Výběry na 16. až 31. pozici určí výsledky play off.

Pro předkolo play off jsou ve Východní konferenci už určeny dvojice Pittsburgh - Montreal, Carolina - New York Rangers, New York Islanders - Florida, Toronto - Columbus a v Západní Edmonton - Chicago, Nashville - Arizona, Vancouver - Minnesota a Calgary - Winnipeg. Přímo do play off postoupily nejlepší čtyři týmy Východu (Boston, Tampa Bay, Washington a Philadelphia) i Západu (St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas).

Draft NHL se měl původně konat v pátek a dnes v Montrealu, ale kvůli pandemii koronaviru byl odložen na neurčito. Uskuteční se až po skončení play off, jehož začátek ještě není stanoven. Přípravné kempy mají začít 10. července.