"Jak náročná sezona to byla? Myslím, že se stalo asi všechno, co se stát mohlo. Bylo to hodně stresové," řekl Jeřábek novinářům po dnešním tréninku národního týmu. "Fyzicky bych asi řekl, že to asi náročné nebylo. Některé sezony byly mnohem náročnější, ale spíše na hlavu," přiznal třicetiletý bek.

Po vojenském útoku Ruska na sousední Ukrajinu řada zahraničních hráčů z KHL odešla, Jeřábek ale Spartak stejně jako jeho spoluhráči z Finska a Švédska neopustili. "Bylo to ve hře od prvního dne, proto jsme byli v kontaktu každý den a říkali jsme, že uvidíme podle situace, co se bude dít. Jestli uděláme rozhodnutí, že ho uděláme všichni společně," řekl Jeřábek.

Situaci, v jaké v Rusku byl, ale moc rozebírat nechtěl. "Myslím, že kluci už toho napsali dost a není třeba se více vyjadřovat. Jediné, co řeknu, že od nás dali všichni ruce pryč," podotkl Jeřábek a poukázal na skutečnost, že Mezinárodní hokejová federace do dnešního dne neumožnila hráčům s platnou smlouvou soutěž opustit.

Teď už se soustředí na národní tým

Jeřábkovi skončila smlouva po sezoně, za což je rád. "Smlouvu nemám, skončila mi a dá se říct i kvůli tomu. S klukama jsme říkali, že jsme i rádi, že jsme takové rozhodnutí udělali a v klidu jsme se rozešli. Šlo hlavně o to, že furt byla možnost, jak se dostat domů. O to nám šlo v první řadě," uvedl plzeňský odchovanec. Další budoucnost bude řešit až po mistrovství světa. "Jednání jsou teď všude na mrtvém bodě, každý čeká, co bude. Jestli si dovedu představit, že bych pokračoval v KHL? Momentálně ne," přiznal.

Jeřábek se nyní plně soustředí na národní tým, k němuž se opětovně připojil po nemoci. "Jsem rád, že můžu být s klukama, s novými trenéry, kteří mě oslovili. Vždy, když jsem zdravý, tak jsem na nároďák rád jezdil," uvedl účastník dvou světových šampionátů a letošních olympijských her v Pekingu.

Zkušený bek v reprezentaci poprvé spolupracuje s finským trenérem Karim Jalonenem, který ji převzal po nevydařené olympiádě místo odvolaného Filipa Pešána. Se zahraničním koučem Jeřábek problémem nemá. "Na nároďáku to trošku změna je, ale v klubech už jsem zahraniční trenéry měl. Švédy, Rusy, Kanaďany. Jde jen o zvyk, není v tom žádný problém," řekl Jeřábek

Momentálně se už těší, až si zahraje proti Slovensku. "Zatím jsem toho moc ani neodtrénoval, takže se těším. Člověk se snaží nebláznit a postupem času se do toho dostat," pousmál se Jeřábek. Náročné cestování mu nevadí. První zápas se hraje až ve Spišské Nové Vsi. "Spíše bych se na to díval pozitivně. Je to spousta času spolu na cestě, nebudeme furt zavření na hotelu. Může se utužit parta," dodal.