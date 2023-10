O NHL si důrazně říkal už minulou sezonu, jenže šanci nedostal. Pár dnů před začátkem nového ročníku putoval Jiří Kulich z Buffala znovu jen na farmu do Rochesteru. V kabině Americans ale podle všeho moc času nestráví. Český talent může co nevidět čekat telefon od kouče momentálně zoufalých Sabres, aby se hlásil v hlavním týmu.

Hrdina české dvacítky Jiří Kulich | Foto: Darren Calabrese/ČTK/AP

Útočník Jiří Kulich na start v NHL stále marně čeká. Přitom hned ve své první zámořské sezoně zazářil. Na farmě Buffala posbíral 57 bodů (31+26) v 74 zápasech. Blýskl se především v play-off, kde vstřelil sedm gólů a přidal čtyři asistence, to vše ve dvanácti utkáních. Parádní výkony předváděl i na juniorském mistrovství světa, kde český tým dotáhl k senzačnímu stříbru. Právem si tak dělal zálusk na debut v NHL. Ten ale zatím nepřišel.

„Abych řekl pravdu, doufal jsem, že nějaká šance v NHL přijde. Takže prvních čtrnáct dní poté, co mě poslali na farmu, jsem byl frustrovaný. Pak jsem to vypustil z hlavy,“ svěřil se Kulich, kterého Buffalo draftovalo loni v prvním kole na 28. místě.

Letos v létě odjížděl do Ameriky s nadějí, že teď už to klapne. V přípravě nastoupil Kulich za Buffalo ve čtyřech zápasech, ale nebodoval. A ještě před startem sezony byl poslán z kempu Sabres zpátky do Rochesteru.

Zklamání časem vyprchalo. Devatenáctiletý mladík z Kadaně zaťal zuby a dál dřel, aby svého snu docílil. A teď se premiéře v NHL dost možná výrazně přiblížil.

Jako legendární Hrdina

V noci na čtvrtek vstřelil svůj první hattrick v AHL, kterým rozhodl v prodloužení o vítězství Rochesteru 5:4 v Lavalu. Symbolicky 35 let po premiérovém třígólovém zápisu legendárního Jiřího Hrdiny v NHL, vítěze Stanley Cupu.

Kulich po třech zápasech vládne kanadskému bodování (4+2) a fanoušci by o chtěli vidět v dresu Sabres.

Jiří Kulich nasázel za Rochester hattrick:

Zdroj: Youtube

„Kulich hraje jako někdo, kdo chce ukázat, že udělali chybu, když ho poslali do Rochesteru,“ napsal na sociální síti X jeden z fanoušků Buffala. „Kdy ho konečně povolají?“ ptal se další.

Možná je jen otázkou času, než trápící se Buffalo sáhne po Kulichovi. Střelec by se týmu rozhodně hodil. Šavle vyhrály jediný ze tří zápasů (to ještě v prodloužení) a daly jen šest branek.

„On je schopný hned v prvním zápase dát gól, na to bych si klidně vsadil,“ prohodil na adresu svého odchovance kadaňský trenér Roland Wágner.

Vypadá to, že Kulichův čas právě přišel.