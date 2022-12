Česká dvacítka se zabydlela v Kanadě. Na úvod přípravy si poradila s Lotyšskem

Na rozkoukávání nebude moc času. Hned na začátek turnaje totiž Češi narazí na domácí Kanadu. „Na ten zápas se těšíme, protože s Kanadou hrajete možná jednou za rok, někdo i jednou za život. Kanada má sice papírově top tým, ale my jsme v srpnu ukázali, že můžeme hráts každým,“ nebojí se Kulich.

Z českého týmu má skvělý pocit. „Jsme super parta, jako pokaždé, a ohledně kádru si nemám vůbec na co stěžovat. A myslím si, že tady máme hodně ofenzivní a rychlý tým,“ řekl v rozhovoru pro server hokej.cz.

Blázni na farmě

Kulich dorazil na kemp reprezentace v dějišti šampionátu ošlehán tvrdými bitvami v farmářské AHL. To je pro zelenáče drsná škola. „Nemusí to být vyloženě mladý kluk, i staršího to hodně zocelí. Je to trošku džungle, protože se úplně všechno dohrává. Někdy i zbytečně moc, hlavně v tom je to těžké. Někteří hráči jsou nechci říct blázni, ale zkrátka se toho vůbec nebojí,“ líčil.

Původně měl z působení na farmě obavy, ale na styl hokeje se dokázal adaptovat. „Na začátku pro mě bylo trochu frustrující, jak se tam hraje důraznější hokej, ale už jsem si na všechno zvykl. Myslím, že hlavou jsem na tom už parádně. Už se tam cítím mezi svými, jako kdybych byl v Česku,“ vykládal Kulich, kterému ze začátku pomohli čeští spoluhráči v kabině Rochesteru Lukáš Rousek a Matěj Pekař.

Kulich pravidelně boduje. Se šesti góly a deseti přihrávkami patří mezi lídry týmu. Úplně spokojený ale není. „Vím, že můžu být ještě lepší. Ze začátku jsem někdy bodoval i trochu náhodou, teď už jsem se do toho dostal. Spíš je to o hlavě, jak si ji nastavíte,“ zdůraznil.

Hráči na farmě čekají, až si je vedení organizace vytáhne do hlavního týmu. Kulich se ale myšlenkou na posun do NHL přestal stresovat. „Ze začátku sezony jsem na to asi dva týdny docela koukal, abych šel co nejdřív nahoru, takže jsem by frustrovaný, když se mi nedařilo. Ale teď jsem to úplně vypustil z hlavy. Hraju AHL a snažím se tam podávat co nejlepší výkony,“ dodal.