Další příjemná zpráva pro český hokej v nejslavnější lize světa. Svůj sen si v noci z neděle na pondělí konečně splnil čtyřiadvacetiletý brankář Jiří Patera, který naskočil v dresu Vegas Golden Knights do soutěžního utkání NHL na ledě St. Louis. A byla to premiéra, na kterou odchovanec pražské Slavie rozhodně jen tak nezapomene.

Brankář Jiří Patera prožil vítězný debut v NHL | Foto: Profimedia

Už na konci loňské sezony obdržel povolání do kabiny prvního týmu, tehdy však zůstalo jen u vysedávání na střídačce. Když mu ovšem nedávno zazvonil telefon podruhé, šlo o mnohem zajímavější nabídku. „Připrav se, brzy půjdeš do akce!“ slyšel mladý brankář Jiří Patera.

Čtyřiadvacetiletý rodák z hlavního města tak už v noci na pátek kryl záda svému zkušenějšímu kolegovi Jonathanu Quickovi, který posílil organizaci Golden Knights teprve před nedávnem. A vzhledem k nabitému harmonogramu hokejistů Vegas (tři zápasy ve čtyřech dnech) mu trenér Bruce Cassidy přislíbil také vysněný debut mezi třemi tyčemi.

Paterovi navíc perfektně zahrála do karet aktuální situace v brankovišti, kvůli zranění jsou mimo hru Logan Thompson i Adin Hill, nyní už stálice v zámořské NHL. A kromě toho samozřejmě také skvělá čísla českého mladíka na farmě, která jej vynesla až ke spolupráci s legendárním americkým gólmanem.

Poklonu vysekl i trenér

„Mít takovou osobnost v kabině, která vás podporuje, to je něco úžasného. Když jsem byl mladší, měl jsem jeho plakáty ve svém pokoji. A nyní mám tu možnost trénovat po jeho boku,“ oplýval se Patera nad přítomností dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Jonathana Quicka.

A tak se odchovanec pražské Slavie v nedělním utkání na ledě St. Louis konečně dočkal. Svůj debut v nejslavnější lize světa odstartoval několika výbornými zákroky, nicméně ve 14. minutě jej poprvé v zápase překonal krajan Jakub Vrána, který přesnou ránou nad vyrážečku využil přesilovou hru domácích.

Hokejisté Vegas poté odskočili do dvoubrankového trháku a český brankář držel nadějné vedení hostů až do konce druhé třetiny. Za stavu 1:3 však Patera dvakrát inkasoval, nejprve snižoval střelou do odkryté branky Jordan Kyrou a v úvodu třetí části pak Tyler Pitlick chytrou tečí vyrovnal na 3:3.

Vzápětí ovšem udělal českému gólmanovi velkou radost při premiéře mezi třemi tyčemi spoluhráč Pavel Dorofejev, jenž vstřelil svou první a zároveň i vítěznou branku v NHL. A byla to trefa vskutku originální, když se puk dostal za brankovou čáru odrazem od jeho vlastní helmy.

Vítězství 5:3 pak ještě v samotném závěru pečetil při hře St. Louis bez gólmana Alex Pietrangelo, někdejší klubová ikona Blues. Svěřenci trenéra Cassidyho tak vybojovali již pátý bodový zisk z posledních šesti utkání a současně potvrdili vedoucí pozici v Západní konferenci.

Sestřih utkání mezi St. Louis a Vegas:

Zdroj: Youtube

Patera si v utkání připsal 30 přesných zákroků a stal se úplně prvním brankářem v historii Vegas Golden Knights, který byl draftován a dotáhl to až k debutu v nejslavnější lize světa.

„Jsem rád, že jsme dnes vyhráli. Ke konci jsem se trochu bál, ale kluci mi to hodně usnadnili. Jsem si jistý, že jsme všichni šťastní. Je to pro nás důležitá výhra,“ řekl po vítězné premiéře Jiří Patera, čtyřiadvacátý český brankář v historii, který naskočil do NHL.

„Vypadal velice pohotově. Předvedl několik skvělých zákroků a dodal nám trochu šťávy. Je to další kluk, který do toho šel a odvedl pro tým dobrou práci,“ chválil jeho výkon trenér Cassidy.

A kdo ví, třeba brzy uvidíme i start číslo dva. Tenhle chlapík ještě rozhodně neřekl poslední slovo.