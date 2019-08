Další se pokusí získat v pátek ve finském Lahti v souboji domácích Pelikánů s Oceláři. Třinečtí hokejisté se po utkání stěhují do Běloruska, kde je v neděli čeká druhý soupeř ve skupině, domácí Junosť.

Jak se těšíte na ostrý start do sezony?

Abych řekl pravdu, jsem rád, že už máme letní přípravu za sebou a zahrajeme si po čtyřech měsících zase soutěžní zápas, který nám ukáže, jak na tom ve skutečnosti jsme.

Jak se vlastně díváte na samotnou soutěž?

Patřím ke starším hráčům a Liga mistrů je pro mě stále velmi prestižní záležitost. Aby se tým do této soutěže dostal, musí mít skvělou předešlou sezonu. Každý chce v Evropě zanechat co nejlepší dojem. Ligu mistrů musíme hrát s elánem a nadšením, vždyť je to odměna za minulou sezonu. Aspoň já to tak vnímám.

Zrenovovaný projekt Champions League vás zaujal?

Určitě, start v Lize mistrů není automatický, každý by si toho měl vážit. Beru to jako soupeření mezi jednotlivými státy, člověk alespoň pozná, jak na tom je, jaký styl hokeje se jinde praktikuje. Projekt beru jako výbornou myšlenku, protože mezistátní formát má budoucnost. Zkušenosti s mezinárodní konfrontace jinde nekoupíte.

Víte, že jste historicky prvním střelcem Ocelářů v Champions Hockey League? Vybavíte si, kdy a komu jste ten gól dal?

Na ten zápas si vzpomínám moc dobře. Tehdy jsme nastoupili proti soupeři, od kterého se příliš nevědělo, co přesně čekat. Asi nikdo nevěřil, že se nám bude tak dařit, ale hráli jsme výborně a vyhráli jsme nad švýcarským Bernem 7:0. To byl rok 2014.

Podobný výsledek byste jistě brali i teď. Ale finské Lahti asi nebude jednoduchým soupeřem, co myslíte?

To jistě nebude, naopak to bude tvrdý oříšek. S finskými týmy nemáme z minulých let moc pozitivní bilanci. Třeba Švédy jsme naopak většinou poráželi, ale proti Finům se nám tolik nevedlo. Je na čase jim to konečně vrátit.

A Minsk? Co čekáte od tohoto utkání?

Tam to bude stejně těžké. V Evropě už dneska nejsou snadní soupeři. Minulý rok mě třeba hrozně zaujal a také překvapil norský Hamar, na který jsme narazili ve skupině. Hrál fakt technicky a bruslařsky náročný hokej, ti hráči byli hodně nepříjemní, dohrávali souboje a rvali se o úspěšný výsledek. Proti nám určitě nebyli favoritem, ale ukázali, že zápasy se dají urvat i nesmírnou bojovností a zarputilostí.