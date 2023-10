„Doufám, že si splním sen a NHL si zahraju. Zabojuju o to.“ Český útočník Jiří Smejkal vyrážel na přípravný kemp do zámoří s touhou poprat se o místo v nejlepší lize světa. A po pár týdnech strávených v organizaci Ottawy Senators se zdá, že by se mu jeho sen mohl splnit.

Jiří Smejkal je pro Ottawu platným mužem | Foto: ČTK/Vaughan Merchant/The Canadian Press via AP

Jiří Smejkal odehrál za Ottawu čtyři zápasy. V tom posledním si připsal i premiérový gól. Dvěma body se podílel na výhře 4:2 nad Floridou.

Šestadvacetiletý důrazný forvard už před letním kempem budil pozornost zámořských žurnalistů a expertů. Téměř dvoumetrové a přes metrák vážící skále na bruslích prorokovali, že si místo v kabině Senators vyslouží.

„Ze všech hráčů v tréninkovém kempu, kterých byste si měli všímat, je možná Smejkal tím nejzajímavějším ke sledování,“ napsal novinář Ian Mendes z renomovaného serveru The Athletic.

A Smejkal po příjezdu do Kanady prognózy naplňuje. Díky defenzivním přednostem je ceněným mužem, flek ve třetí lajně je pro něj jako ušitý. „Snažím se tvrdě pracovat. Doufám, že to bude jen lepší a lepší,“ vykládal v rozhovoru pro Full Press Hockey.

NHL měl pořád v hlavě

Před debutem byl trochu nervózní, přestože šlo „jen“ o přípravný zápas.

„Když jsem seděl v kabině a viděl to logo uprostřed, začal jsem být nervózní. Není to jako opravdový zápas NHL, ale pořád je to zápas v dresu NHL. Trochu jsem se bál, jaká bude rychlost. Ale cítil jsem se docela v pohodě. Po pár střídáních to ze mě spadlo a pak to bylo super. Byl to skvělý pocit,“ popsal. „Zjistil jsem, že mě to baví.“

Smejkal zkoušel v zámoří prorazit už jako mladík. Dvě sezony odkroutil v kanadské juniorce, ale do NHL neprorazil. Teď je šance mnohem vetší. „Pořád jsem měl v hlavě, že se jednoho dne pokusím vrátit a splnit si svůj sen,“ prozradil. „Myslím, že jsem udělal hodně práce.“

Jiří Smejkal vstřelil premiérový gól za Ottawu:

Zdroj: Youtube

Smejkal, který odehrál letošní šampionát se zlomenou čelistí, měl nabídky z pěti zámořských klubů. Vybral si Senators, kde vidí největší šanci prorazit. V Ottawě přijme jakoukoliv roli.

„Defenziva mi není cizí. Blokuju střely, dělám černou práci. Jsem na to zvyklý. Ale poslední tři čtyři roky mám i nějaké body a góly. Nevadila by mi žádná role, ale v NHL je asi trochu jednodušší prosadit se s defenzivním stylem,“ uzavřel.