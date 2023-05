Dvě sezony odkroutil v kanadské juniorce, v zámoří ale neprorazil. Kontrakt v NHL si tehdy nevysloužil. Jiří Smejkal se dočkal až teď. Šestadvacetiletý útočník má nakročeno do nejlepší ligy světa. Broznový medailista z loňského mistrovství světa podepsal jako nedraftovaný volný hráč roční nováčkovskou smlouvu s Ottawou.

Jiří Smejkal se s reprezentací chystá na mistrovství světa | Foto: Deník/Sabir Agalarov

„Udělal jsem první krok k mému snu. Doufám, že si ho splním a v NHL si zahraji. Zabojuji o to,“ říká Smejkal v rozhovoru zprostředkovaným agentury Sport Invest. Smejkal v letošní sezoně zářil v klubu IK Oskarshamn. Se 43 body za 23 gólů a 20 asistencí se českobudějovický odchovanec stal šestým nejproduktivnějším hráčem švédské nejvyšší soutěže.

Proč u vás vyhráli Senátoři z Ottawy?

Ozvalo se mi více klubů a pro mě bylo důležité, aby mi všechno dávalo smysl. Musel jsem vidět šanci zahrát si nahoře. Tady ji vidím a udělám všechno, abych za první tým nastupoval.

Kolik nabídek jste registroval?

Pět až šest, všechny z NHL. Od Ottawy jsem cítil největší zájem. Zavolal mi jak manažer, tak trenér. Říkali mi, jak vidí mě a moji šanci. Sledovali mě a myslí si, že mám na to NHL hrát. A že už je jen na mě, abych to ukázal. Je skvělé to slyšet, speciálně přímo od trenéra. Že mi D. J. Smith volal osobně, to byl asi největší důvod, proč jsem na nabídku kývl.

Jak vypadá takové lákání?

Měli jsme videomeeting, sešli se kromě trenéra i manažer, za Sport Invest Robert Spálenka a taky zástupce spolupracující agentury Newport Management. Skoro půl hodiny jsme debatovali o všem možném. Vnímal jsem, jak velký zájem mají, že chtějí vyloženě mě. Vědí, jaký jsem hráč a co ode mě můžou čekat.

Jiří Smejkal prožil povedenou sezonu v národním týmu i ve Švédsku, kde se dlouhodobě držel na špičce bodování ligy. Jeho výkony logicky vzbuzovaly zájem napříč soutěžemi, odehranými sezonami ve Finsku i Švédsku prokázal konkurenceschopnost kdekoliv v Evropě. Neustále se zlepšuje a já jsem přesvědčený, že ještě nenarazil na svůj výkonnostní strop. NHL byla nejvyšší možnou výzvou, zájem o Jirku byl hned z několika klubů. Ottawa nám po veškerých analýzách vyšla jako nejlepší možné řešení. Absolvovali jsme dlouhé rozhovory s trenérem i generálním manažerem, vše do sebe zapadlo. Trenér má rád typologii hráčů, kterou Jirka představuje. Věříme, že šanci dostane a představí se v NHL.



Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury SPORT INVEST

Proč právě v Ottawě cítíte největší šanci?

Mužstvo prochází přestavbou a místa do třetí čtvrté lajny tam jsou. O ně se prvotně budu snažit zabojovat. Což mi nevadí. Sice jsem teď nastupoval v sestavě výš, ale za svoji kariéru jsem odehrál jak ofenzivní, tak defenzivní roli. V posledních letech jsem ukázal, že můžu být ofenzivní hráč. Minimálně ze začátku v Ottawě ovšem nebude prostor v prvních dvou lajnách, takže cestu si do nich musím vybojovat přes třetí a čtvrtou. Myslím, že jsem typ, který zvládne i černější práci, defenzivní úkoly.

Upoutaly je i vaše parametry, tedy 192 centimetrů výšky a 101 kilogramů váhy?

Myslím, že to je taky jeden z faktorů. Chtějí trošku přitvrdit, mít v útoku silnější hráče, což splňuji. A jsem také variabilní. V posledních pár letech jsem hrál spíš levé křídlo, ale dřív centra. A na buly chodím každý rok, ať jsem v jakémkoli týmu.

Ottawa se v listopadu v rámci Global Series představí ve Švédsku. Co jste tomu říkal, když jste to zjistil?

Bylo by pikantní, zvlášť po letošní sezoně ve švédské lize, kdybych se dostal do prvního týmu Senátorů a hned si zahrál zase ve Švédsku. Čekají nás tam dva zápasy, bylo by to hezké zpestření.

Ulehčí vám nástup, že jste už dvě sezony působil v kanadské WHL?

Řekl bych, že ano. Vím, jak to v zámořském hokeji chodí. A že kluci tam bývají sebevědomější. I prostředí je trochu jiné než v Evropě. Malinko vím, do čeho jdu.

Jiří Smejkal z Česka a brankář Finska Olkinuora JussihoZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jak na váš podpis reagovala rodina?

Jsou moc šťastní a vědí, že NHL je jedním z mých snů. A taky vědí, co jsem pro to udělal. Myslím, že jsou pyšní. Jsou rádi i za mě. Až bude v létě volněji, možná to spolu malinko oslavíme.

Máte za sebou v Oskarshamnu životní sezonu?

To se mi těžko hodnotí. Minulé léto jsem nemohl kvůli zranění trénovat, jak jsem chtěl. Nepřipravil jsem se podle svých přestav. A sezony jsem se trošku obával. Všichni mi po přestupu z Finska říkali, že švédská liga je nejlepší v Evropě. Myslím ale, že jsem to v součtu zvládl velmi dobře. Jsem spokojený.

A co týmový výsledek?

V základní části jste skončili sedmí a pak vypadli v předkole play off. Do Vánoc nic moc, po nich jsme byli první nebo druhý nejlepší tým soutěže. Z posledních šesti zápasů nám stačilo vyhrát jeden, abychom se dostali do šestky a splnili náš cíl. Bohužel jsme to nezvládli, o tři body nám čtvrtfinále uteklo. Dostali jsme Luleu a smolně jsme vypadli, série na dva vítězné zápasy je nevyzpytatelná.

V čem vás švédská liga posunula?

Hrál jsem druhý útok, první přesilovku, chodil jsem na oslabení. Dostal jsem velký prostor. Posunul jsem se v tempu hry, které je obrovské. Liga měla velikou kvalitu. Dře se každý zápas na sto procent, v tomhle je švédská liga vážně nejlepší. Čekám, že v NHL bude na menším hřišti hokej ještě rychlejší.

Teď bojujete o mistrovství světa, z loňska máte bronz. Jaké šance si dáváte?

Je tady spousta kluků, kteří hrají dobře. Zatím je nás sedmnáct útočníků, ještě někdo pojede domů. Každý máme velkou šanci to udělat. Máme spoustu šikovných kluků a věřím, že na šampionátu to zase ukážeme.