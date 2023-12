Zraněný Jiříček už odletěl domů, hokejovou dvacítku doplní na MS Prčík a Galvas

ČTK

Pro zraněného obránce Adama Jiříčka mistrovství světa juniorů předčasně skončilo. Vedení české hokejové reprezentace do 20 let proto doplnilo na soupisku pro šampionát v Göteborgu obránce Matěje Prčíka a Tomáše Galvase. Oba mohou zasáhnout již do dnešního druhého zápasu turnaje proti Norsku, ve kterém se svěřenci trenéra Patrika Augusty budou snažit odčinit nevydařený úterní souboj se Slovenskem (2:6).

Adam Jiříček v utkání české hokejové reprezentace do 20 let. | Foto: Profimedia