„Proti outsiderům kolikrát jedná o těžší zápasy než proti silnějším týmům. Tím ale nechci říct, že Pardubice jsou slabé. Bylo to těžké utkání, i když jsme vyhráli 5:2. Ve druhé třetině jsme duel neměli moc pod kontrolou a jsme rádi, že ve třetí části jsme náš výkon zlepšili. Nebylo to jednoduché střetnutí a klobouk dolů před Pardubicemi, že to nevzdaly,“ chválí soupeře Bulíř.

Možná přišlo ze strany Bílých Tygrů určité uspokojení v prostředním dějství. Bulíř je ale trochu jiného názoru. „Nevím, jestli to bylo uspokojení. Takhle bych to asi neřekl. V hlavách to trošku je, že máte náskok všechno půjde najednou samo. Funguje to ale naopak a musíte držet laťku vysoko po celý zápas. My jsme trochu polevili a ta pasáž nebyla dobrá,“ přiznává Bulíř, že i Tygři měli proti Dynamu některá hluchá místa.

Co bylo hlavním klíčem, že jste měli vývoj skóre celou dobu pod kontrolou? „Důležitý byl hlavně první gól, měli jsme vedení na svojí straně a nemuseli dotahovat. Využili jsme přesilovky a byli jsme efektivnější v zakončení. Dali jsme pět gólů, což by na vítězství mělo stačit. Jsme rádi, že máme doma tři body a teď se musíme soustředit na další utkání,“ má jasno o nejbližších plánech tygří osmaosmdesátka.

Při úvodním gólu poslal Bulíř přihrávku do brankoviště, kde si puk nešťastně srazil do vlastní branky jeden z pardubických hráčů.

„Dával jsem puk na Birnera, protože jsem věděl, že jede na zadní tyč. Měl beka na zádech a od něj se to nakonec odrazilo. Cílené to určitě nebylo,“ vrací se k první trefě do hostující svatyně.

„U mé druhé trefy jsem si počkal na přihrávku. Věděl jsem, že Birner si puk podrží a obránci se ode mě strašně rozjeli. Nechali mě před bránou samotného. Já jsem měl jen hokejku na zemi a čekal jsem od Birnera přihrávku. Ten se díval jinam a přihrával mně, což bylo super, jak nalákal obránce na něco úplně jiného,“ smeká před svým spoluhráčem.

„Mně stačilo jen nastavit hokejku a od tyče šel kotouč do brány,“ dodal Bulíř.

Vnímáte jako Liberečák odezvu od fanoušků, když jdete po městě?

„Lidi nás poznávají, pozdraví a pogratulují, že hrajeme dobře. Hezky se to poslouchá. Jsme rádi, že lidi hokej baví a chodí na něj v takovém počtu, ať se hraje se druhým týmem nebo posledním,“ vyzdvihuje Bulíř liberecké fanoušky.

Duel zhodnotil trenér Pardubic Milan Razým. „Liberec ukázal, v čem je jeho síla a proč je tak úspěšný a kvalitní tým. Byli důrazní, hráli velmi dobře a předčili nás ve všech směrech, hlavně v důrazu na brankovišti. Z pěti gólů jsme dostali čtyři z bezprostřední blízkosti. Pátý gól přidali Tygři po naší hrubé chybě ve středním pásmu. Když k tomu přičteme, že nám chybí dvojice nejproduktivnějších útočníků, tak naše síla do útoku je momentálně velmi slabá,“ pokrčil rameny Razým.

„Přesto jsem si ve druhé třetině vypracovali řadu gólových příležitostí, a když neproměníme ani nejvyloženější šance, tak je výsledek takový, jaký je,“ pokračuje smutně Razým, který dodal, že Liberec vyhrál zaslouženě.

Kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta pochválil svůj tým za dobrý úvod. „Utkání jsme velice dobře začali. Byli jsme silní na kotouči a drželi jsme se v útočném pásmu. Podařilo se nám dát góly, což určilo ráz duelu. Ve druhé třetině jsme malinko polevili a soupeř měl nějaké šance. Dostával se do nich díky naší lehkovážnosti, ale ve třetí části jsme výkon otočili a jsme spokeni s vítězstvím.“

Další radost mohou Tygři svým příznivcům udělat už v neděli 12. ledna, kdy od 16.20 hodin hostí Kometu.