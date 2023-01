Juniorka Kladna vedená Jaromírem Šindelem, bývalým reprezentačním brankářem, a v té době i koučem reprezentace do 18 let, měla nabitou soupisku. A to Šindel přivedl ještě právě Davida Krejčího z Třince, kde hrál předtím.

Byl to dobrý tah, protože Kladno svou kvalitu na papíře převedlo také do výkonů na ledě a stalo se mistrem republiky juniorů, když v play-off přejelo Třinec, Zlín i Prostějov. Mimochodem sezona to byla pro kladenský hokej doslova perfektní, protože titul získali i dorostenci, a muži slavně postoupili přes Havířov zpátky do extraligy.

Krejčí byl jedním z tahounů mistrovského týmu. Vyhrál produktivitu základní části (50 zápasů, 23+37), až za ním skončili borci jako Richard Diviš, Radek Smoleňák nebo Michael Frolík. V sedmi zápasech play-off přidal devět bodů, tam ho předhonil navrátilec z Kanady Milan Hluchý (13) a zmíněný Diviš (12).

„S Krejčou jsme narozeni ve stejném ročníku 86, takže jsme se znali už před jeho příchodem do Kladna z reprezentace. Byl velkou posilou, protože přehled, jaký má teď, k tomu lehkost a předvídavost měl už tenkrát. Proto každý den a každý zápas vyčníval,“ vzpomíná na Krejčího dovednosti Radek Smoleňák, jeden ze čtyři hráčů týmu, kteří si později zahráli NHL (kromě něj a Krejčího ještě Frolík a Tlustý).

Už v juniorce byl rozdílový hráč

Podobně hodnotí Krejčího také Matěj Kos, jehož tehdy trenéři při obrovské konkurenci do kádru Kladna nedostali a kariéru strávil hlavně v Řisutech, nyní v Rakovníku. „David byl už tehdy výborný hráč, měl vynikající techniku a hokejové myšlení. De facto co předvádí teď v Bostonu a v reprezentaci, tak se mu dařilo už tenkrát tady v juniorce. Prostě rozdílový hráč!“ chválí Kos.

Tehdejší opora obrany, dnes borec slovenské Žiliny David Růžička, také už jako mladý tušil, že Krejčí udělá kariéru. „Krejča byl vždycky pohodář a parádní hokejista. Nedivím se, že dosáhl v NHL tolik úspěchů,“ vzkázal od soutoku Váhu a Kysuce s dovětkem, že Krejčímu přeje zdraví, protože ještě může pořád dost zvládnout.

Krejčí dobře zapadl také do kabiny Kladna, kde šéfoval jako kapitán Vladimír Kameš a o vtípky se starali právě zmínění David Růžička nebo Radek Smoleňák. „Krejča se naštěstí vůbec nezměnil. Když se teď vidíme, je to pořád ten stejnej Krejča, kterej s náma bydlel na intru v Kladně a pomáhal k titulu. Myslím, že můžu mluvit za všechny z toho týmu, kdy řeknu, že mu jeho kariéru upřímně přejeme a fandíme mu,“ dodal Radek Smoleňák.

Podle Kose si Krejčí jako Moravan nedělal s ničím velkou hlavu. „Všechno bylo pořád v pohodě a hlavně no stress – všechno uměl odlehčit. V kabině s ním byla sranda, už jen proto, že měl ten moravský dialekt,“ vybavil si Matěj Kos.

Radek Smoleňák s Michaelem Frolíkem a brankářem Jakubem Lvem po zisku titulu startovali ještě na MS do osmnácti let a získali v Bělorusku bronzové medaile. Mužstvo se jmény jako Sobotka, Šmíd a Birner táhl opět kdo jiný než – David Krejčí.

Mistři republiky 2004 - junioři HC Rabat Kladno:



Brankáři: Jakub Lev, Vít Schwamberger.



Obránci: Petr Hořava, Jakub Evan, Martin Čížek, Ondřej Žlůva, David Růžička, Vladimír Kameš, Petr Fiala, Ondřej Vedral.



Útočníci: Milan Hluchý, Richard Diviš, Radek Smoleňák, David Krejčí, Matěj Kos, Michal Hlusička, Tomáš Wolf, Marek Čurilla, Michael Frolík, Vítězslav Bílek, Štěpán Oberreiter, Václav Klaus, Jiří Tlustý, Tomáš Landa.



Trenéři: Jaromír Šindel, Václav Blažek, Martin Šimáček.