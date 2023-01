Vedení kanadského Montrealu má jasno. Tento kluk je naprosto výjimečný a místo v základní sestavě Canadiens mu patří zcela zaslouženě. Není tak náhodou, že rodák z Košic už stihl v tomto ročníku odehrát 36 utkání mezi elitou, ve kterých si na své konto připsal 10 kanadských bodů (4+6).

Konečně to z něj spadlo. Slafkovský se dočkal, první gól v NHL emotivně oslavil

Na první dobrou však nic oslnivého. Navíc když vezmeme v potaz, že slovenský mladík vlétl do zámořského světa s nálepkou jedničky draftu. S nálepkou, která už ovšem dokázala podkopnout nohy nejednomu vítězi tradičního letního výběru juniorských talentů.

Slafkovský dělá velký krok zpět

Své by mohli vyprávět třeba v New Yorku, kde už třetí rok marně probouzí potenciál někdejší jedničky Alexise Lafreniera. Nebo třeba v Seattlu, kam letos putoval největší rival Slafkovského - Kanaďan Shane Wright. Neuspěl v prvním týmu, neuspěl ani farmě. A tak zamířil zpátky na „převýchovu“ do juniorské soutěže.

Možná i samotný Juraj Slafkovský si své první měsíce v NHL představoval malinko jinak. V létě jej s nadšením vítal celý Montreal, nyní už to zdaleka tak horké není. Osmnáctiletý teenager si zkrátka teprve zvyká. Pochopitelně. Jenže…

VIDEO: Jednička draftu NHL válí s florbalkou. Akce Slafkovského hitem internetu

„Vývoj Slafkovského v Montrealu se nedávno bohužel zastavil. Je vidět, že se trápí, ale nejhorší je to, že v klíčové rozvojové sezoně dělá velký krok zpět,“ napsal kanadský novinář Marc Dumont.

Ten naráží zejména na jeho stagnující bodové příspěvky, klesající počet minut strávených na ledě i celkový přínos pro tým. Canadiens letos zažívají další strastiplnou sezonu, ve Východní konferenci obývají až předposlední místo a s nadějemi na postup do play-off to vypadá velice bledě.

Juraj Slafkovský v domácím utkání Montrealu CanadiensZdroj: ČTK / AP / Graham Hughes

„Chápu, že se vedení klubu rozhodlo ponechat Slafkovského v prvním týmu. Je mu teprve osmnáct let a už naplno prokazuje svou výjimečnost. Takhle mladý kluk ale potřebuje hrát. Bylo by proto správné vymyslet další postup, aby se mohl dočkat většího prostoru, který mu nyní v Montrealu schází,“ dodává.

Pozice ve třetí nebo čtvrté formaci, průměr okolo dvanácti minut na ledě. Jednoduše řečeno, tohle není žádná sláva. A pro jedničku draftu, která má organizaci růst v budoucí hvězdu, už vůbec ne.

Hlavně ať hraje…

„Pokud se mu v NHL nepodaří najít místo a větší prostor na ledě, možná je načase zakousnout se a přeřadit Slafkovského na farmu, kde by dostal důležité herní minuty a opět v sobě probudil střeleckou formu,“ myslí si Dumont.

Stejného názoru už jsou také fanoušci Canadiens, kterým záleží na budoucnosti slovenského šikuly. Hrát. Kdekoliv. Ať už by šlo o vůdčí roli na farmě v Lavalu, nebo třeba ve finském Turku, kde Slafkovský válel v sezoně před draftem.

Cože, já jsem vyhrál? Příběh nové jedničky draftu Slafkovského hltá celé zámoří

„Je ve velice těžké pozici. Hrát NHL v 18 letech? Moc hráčů to nedokáže. Má to těžké, chce hrát a pomáhat týmu. Musí se toho ještě spoustu naučit. V budoucnosti pro nás bude skvělým hráčem, tohle je jen část procesu,“ brání jedničku draftu kapitán Montrealu Nick Suzuki.

Jen aby se tento proces generálnímu manažerovi Kentu Hughesovi takříkajíc nevymknul z rukou. Slafkovský by se na farmě rozhodně neztratil. A možná by se nakonec mezi elitu vrátil ještě silnější. Teď však slovenský objev čekají hodně náročné zítřky.