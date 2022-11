Léto jako zalité sluncem. Slovenskému šikulovi Juraji Slafkovskému vyšlo snad všechno, co si jenom přál. Vyhrál draft NHL, solidně zvládl i kemp nováčků a všechno poté vyšperkoval přesvědčivými výkony v přípravě Canadiens. Nebyl důvod odsouvat rodáka z Košic na farmu.

Jenže na startu ostré sezony NHL a zároveň té úplně první pro slovenského mladíka se začaly objevovat poměrně velké spekulace. Byl to skutečně dobrý krok? Neměl by se Slafkovský spíše takříkajíc otrkat v AHL, kde by získal větší klid i sebevědomí?

Možná se to nabízelo. Možná to také generální manažer Kent Hughes mohl udělat, ale on svému žolíkovi zkrátka věřil. Čtyři zápasy bez bodu ve čtvrté lajně a nepříliš lichotivý počet minut na ledě hodili všichni společně za hlavu a drželi se jasného plánu. Kdo si počká, ten se taky dočká.

Mami, tati, můžete přijet! Slovenští mladíci nadchli zámoří a zažijí debut v NHL

Pátý duel na domácí půdě proti arizonským Kojotům se konečně vydařil podle představ. A Slafkovský si svou první trefu v NHL vychutnal se vším všudy. Ještě aby ne, v tu chvíli zahodil obrovský balvan plný frustrace, nervozity i negativních emocí.

„Jooo! F*** off! F*** off,“ ze sebe vydával v obležení nadšených spoluhráčů. Reakce to byla naprosto pochopitelná, jeho přesné trefě do sítě Arizony totiž předcházel tvrdý hit, který schytal od Joshe Browna. Košický rodák se však ihned zvedl z ledu, dojel si pro kotouč a krásnou střelou k tyči prolomil čekání na první bod v NHL.

Premiérová trefa Juraje Slafkovského v NHL:

Zdroj: Youtube

„Bylo tam dost sprostých slov, to musím přiznat,“ smál se pak v rozhovoru na ledové ploše montrealského Bell Centre. „Vlastně si ani nepamatuju, jak jsem ten gól dal. Jenom jsem šel slavit, protože si myslím, že oslava je ta nejlepší část gólu,“ bavil nadále jásající tribuny.

Slafkovský se tak ve věku pouhých 18 let a 204 dní stal úplně nejmladším Slovákem v historii, který dal branku v NHL. O necelý měsíc překonal dosavadního držitele rekordu Mariána Gáboríka.

Juraj Slafkovský byl jednoznačným hrdinou čtvrtečního večera v Montrealu.Zdroj: ČTK / AP / Paul Chiasson

Navíc v aréně, kde před pár měsíci slavil vzácné vítězství ve vstupním draftu NHL. Ne nadarmo mu nyní aplaudovala ve stoje. „Jsou tu nejspíš nejlepší fanoušci a myslím, že není nic lepšího, než to, co se tady stalo po mém prvním gólu,“ podtrhl nadšený Slafkovský.

A celý Montreal už může s klidem říct: Welcome to the NHL, Juraj! Tohle nebyl zdaleka poslední kousek z košické továrničky.