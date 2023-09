Na prvním tréninku v Kladně absolvoval Eduards Tralmaks s týmem celý hodinový program a následně strávil ještě další hodinu v rozmluvě s trenérem Otakarem Vejvodou a majitelem Jaromírem Jágrem. S legendární osmašedesátkou lotyšský útočník piloval střelbu a pořádnými šlupkami rovnou pod horní tyč ukázal, že v něm Rytíři získali kvalitního kanonýra. „Cítil jsem se dobře, kluci mě skvěle přivítali,“ popisoval po tréninku šestadvacetiletý sympaťák, který si ve své kariéře zatrénoval s hráči jako David Pastrňák, Patrice Bergeron nebo Brad Marchand.

Eduards Tralmaks v dresu Kladna | Foto: Jaroslav Keimar / Rytíři Kladno

Jaké jsou první pocity z Kladna?

Zatím opravdu dobré. Je tu dobré počasí, ale zatím jsem neměl čas si to tu nějak víc projít. Byl jsem jen v nedalekém obchodě. Přijel jsem teprve v úterý, takže jsem neměl moc času navštívit nějaká místa. Těším se ale, až bude mezi zápasy čas a budu moct prozkoumat, co Kladno nabízí. Bydlím v hotelu poblíž aquaparku a vypadá to tam moc pěkně.

Jaký byl první trénink?

První trénink byl super, byl v opravdu velkém tempu. To jsem ani nečekal, bylo to opravdu náročné. Cítil jsem se ale dobře, kluci mě skvěle přivítali. Zatím je všechno vážně dobré.

Jak byste se popsal jako hráč fanouškům, kteří vás nikdy neviděli hrát?

Přicházím ze severní Ameriky, kde jsem strávil deset let, takže jsem hlavně power forvard, který rozdává hity a získává puky. Na power forvarda mám ale i další dovednosti. Dokážu vytvářet šance, umím dělat kličky a mám dobrou střelu. Snažím se mít to nejlepší z těchhle dvou odlišných světů – být dobrý power forvard a přidat k tomu trochu šikovnosti. Poslední dva roky jsem měl za úkol hlavně rozdávat hity, získávat puky, odvádět dobrou práci před brankou a odtamtud dávat góly. Předtím v Maine jsem měl víc prostoru, abych předvedl i svoje dovednosti. Myslím, že se umím přizpůsobit jakékoliv roli. Uvidíme, jak to bude.

Sezona začíná v pátek, k týmu jste se připojil opravdu na poslední chvíli. Jak probíhala jednání?

Kde začít… Začněme od minulé sezony. Několikrát během sezony jsem se zranil, takže jsem hned po jejím konci musel na operaci, abych byl připravený na tenhle ročník. Celé léto jsem strávil rehabilitacemi kolene a trénoval jsem sám i s dalšími volnými hráči. Když jsem věděl, že jsem připravený začít sezonu, nabídlo mi smlouvu Kladno. Když jsem se doslechl, že má Kladno zájem, tak jsem neměl moc pochybností, jestli to vzít. Věděl jsem, že budu mít možnost hrát s českými legendami. Jakmile nabídka přišla, tak trvalo možná i méně než hodinu, než jsem se rozhodl.

Kdy tedy došlo k prvnímu kontaktu?

Poprvé se to začalo řešit asi minulou středu. Jakmile jsem to probral s agentem, tak se nám navzájem líbilo, co si s klubem nabízíme. V neděli jsme udělali první velký krok, večer jsem podepsal smlouvu, pondělí jsem strávil balením a v úterý jsem dorazil do Kladna.

Mluvil jste o zraněních a operaci. Už jste tedy stoprocentně připravený na sezonu?

Ano. Od doktora jsem měl doporučení, kdy můžu začít bruslit a kdy se můžu zapojit do plného tréninku. To bylo prvního září, takže teď jsem víc než připravený. Teď si akorát musím zvyknout na všechny detaily. Moc jsem netrénoval s týmem, takže si musím zvyknout na taktiku a tempo. Už se nemůžu dočkat, jak nám to v sezoně půjde.

Kde jste se během léta připravoval? V Lotyšsku, nebo ve Spojených státech, kde jste strávil velkou část kariéry?

Celé léto jsem byl v Lotyšsku a zpočátku jsem tam trénoval s pár kluky. Potom ale všichni odjeli, takže jsem trénoval ještě s několika volnými hráči, kteří čekají na kontrakt. Myslím, že mi to pomohlo, abych se dobře připravil na sezonu. Trénovali jsme v tempu, ale tady to je ještě trochu o něčem jiném.

Mluvil jste s někým o Kladnu nebo o Česku obecně? Loni tu hráli Lotyši Oskars Cibulskis a Kristaps Sotnieks, ze zámoří se zase znáte s Čechem Jakubem Laukem.

Cibi a Sotnieks jsou trochu starší než já, takže se neznáme zas tak dobře, i když o sobě samozřejmě víme. Mám ale spoustu českých kamarádů. Musím ale říct, že když tahle nabídka přišla, tak jsem ani moc neváhal. Čechů znám jinak spoustu. S Jakubem Laukem jsme byli v Providence opravdu dobří kamarádi, na University of Maine jsem hrával s Jakubem Sirotou, proti kterému si zahraju, protože je v Olomouci. Aleš Stezka je teď v NHL a v juniorce jsme spolu vyhráli pohár. Potkal jsem i další české hráče a se všemi mám skvělý vztah. Díky tomu znám i nějaká slova a fráze. Některé slušné, jiné tolik ne. Mluvím navíc plynule rusky a díky tomu rozumím ještě trochu víc. Některá slova jsou hodně podobná.

Když jsem se koukal, s kým jste si zahrál, nejvíc mě zaujalo jméno bostonského brankáře Jeremyho Swaymana. Jaký to byl parťák?

Od chvíle, kdy jsem ho poznal, jsem věděl, že to bude speciální gólman. V Maine jsme byli spolužáci a nejlepší kamarádi. Byla pro mě čest zahrát si s ním tři roky v Maine a potom s ním být dva roky ve stejné organizaci. Vždycky jsme spolu chodili na oběd, hodně jsme se bavili a i teď si voláme. Hned, jak jsem tady podepsal, tak mi psal na Instagramu, že je na mě pyšný. Myslím, že to je kamarádství, které vydrží napořád. Jako brankář byl vždycky neuvěřitelný. Loni měl trochu těžší pozici, v Bostonu měli dream team a on musel bojovat o místo s nejlepším brankářem v lize. Jsem si jistý, že kdyby neměli v brance Ullmarka, tak by byl jednička v jakémkoliv týmu. Například já jsem si zlepšil střelu a naučil jsem se víc střílet góly díky němu. Bylo tak těžké se proti němu prosadit v tréninku, že jsem pořád zkoušel něco nového. Když se za tím ohlížím, jsem fakt rád, že jsem ho poznal.

Měl jste v Providence šanci potkat i další hvězdy Bostonu?

Samozřejmě. Během hlavního kempu spolu trénují hráči NHL i AHL. Díky tomu jsem si vyzkoušel pár situací dva na jednoho ve dvojici s Davidem Pastrňákem. Potkal jsem se tam s Krejčím i všemi dalšími. Upřímně to pro mě byl splněný sen, že jsem se do téhle organizace dostal. Loni jsem tam přijel měsíc před startem kempu, takže jsem s těmihle hráči trénoval ještě o měsíc déle. Marchand a Foligno byli velcí vtipálci, Bergeron je obrovská autorita. Není pořád jenom vážný, ale jakmile něco řekne, tak ho všichni poslouchají. Nikdy jsem nic takového neviděl, až tady s Jaromírem Jágrem. Trénovat s těmihle hráči byl opravdu splněný sen. Loni jsem měl bohužel smůlu, protože jsme se zranil těsně před přípravným zápasem v Bostonu, který jsem měl odehrát. Teď jsem ale tady, abych dokázal, že to v sobě pořád mám a jsem na tom ještě lépe než kdykoliv dřív.

Co říkáte tomu, že si můžete zahrát s legendami NHL, jako je Tomáš Plekanec, Michael Frolík a Jaromír Jágr?

Je šílené o tom vůbec přemýšlet. Když jsem tady podepsal, všichni kamarádi mi psali a ptali se, jestli si vůbec uvědomuju, s kým si zahraju. V podstatě tu budu hrát s českým nároďákem, s hvězdami NHL. Je to super. Bohužel jsem vám nedal rozhovor před hodinou, kdy jsem měl, ale bavil jsem s Jaromírem a dával mi různé rady a tipy, jak si krýt puk. V tom byl vždycky nejlepší v lize. Sledoval jsem na tréninku i Plekance, který je také neuvěřitelný. To samé Klepi a Frolda. Mám opravdu štěstí, že si s nimi můžu zahrát a taky se od nich učit. Každý hráč má něco, co může ostatním nabídnout, a kdybych si od každého vzal aspoň trochu, tak to bude mít na moji hru velký vliv.

Těšíte se na páteční start sezony?

Už je to chvíle, co jsem byl v týmovém nastavení, takže se nemůžu dočkat, až to začne. Všichni na to čekali celé léto. Máme za sebou těžkou přípravu a teď přichází čas na to ukázat, jak jsme se připravili. Myslím, že je to pro nás opravdu slibný ročník. Nevidím důvod, proč bychom nemohli překvapit hodně obran, lidí a týmů.