„Důvodem je už neúnosná finanční situace, kterou způsobil generální sponzor neplněním vzájemných dohod,“ uvedl generální manažer kadaňského klubu Petr Klíma.

Otloukánek Chance ligy v aktuálním ročníku neuhrál jediný bod. Co ale znamená jeho odstoupení pro ostatní prvoligové celky?

V prvé řadě to, že většinu zbývajících kol budou mít volno hned dva týmy. Vedení Českého hokeje se totiž rozhodlo nechat rozpis utkání v původní podobě.

„To je pro mě nepochopitelné. Liga tím ztratí rytmus. Vím, že je těžké na tuto situaci reagovat, ale smutné už proto, že se jedná o druhou nejvyšší soutěž,“ myslí si kouč prostějovských Jestřábů Aleš Totter.

Podobně se vyjádřil také jeho trenérský kolega z šumperské lavičky Martin Janeček. „Vidím v tom i znehodnocení soutěže, protože se může stát to, že některým týmům vzniknou v posloupnosti zápasů velké díry, což může být obrovský problém. Nám to takto vychází na Vánoce,“ nastínil lodivod Draků.

Ty tak čeká dlouhá pauza mezi 22. prosincem a 3. lednem. „Budeme jen trénovat, což je podle mě špatně. Můj názor je, že se to mělo přelosovat. Na druhou stranu je mi jasné, že to není tak jednoduché,“ dodal Martin Janeček.

Logické vyústění situace?

Odstoupení Trhačů každopádně kluby většinou vnímají jako logické vyústění dlouhodobějších (nejen sportovních) problémů.

„Tohle rozhodnutí mělo padnout už před začátkem soutěže, kdy vlastně neměli naplněnou soupisku,“ myslí si přerovský trenér Vladimír Kočara. Kadaň například nedorazila k úvodnímu kolu právě na ledě Zubrů. Údajným důvodem byla velká marodka.

„Je to takové vyvrcholení toho období, kdy se nesestupovalo a odraz nějaké práce. Vyústění toho, jak to v Kadani fungovalo. Pro soutěž je to škoda,“ zmínil Aleš Totter.

S tím souhlasí také šumperský Martin Janeček. „Od začátku sezony bylo vidět, že do toho nešlapou tolik jako ostatní týmy, které se chtějí zachránit. Nevím, jestli to neměli promyšlené a propočítané dopředu, ale dle mého tu soutěž znehodnotili. Vůbec se do ní neměli zapojovat. Už od počátku, když skládali mužstvo a připravovali se na sezonu bylo zjevné, že to skončí fiaskem,“ řekl kouč.

Jako první se odstoupení Kadaně přímo dotkne přerovských Zubrů. Ti se s Trhači měli utkat po reprezentační pauze v pondělí 15. listopadu. Další mač tak Hanáci odehrají až o dva dny později ve středu doma s Jihlavou.

„Museli jsme změnit skladbu tréninků, měli jsme to trošku jinak nastavené. Ale jde spíše o kosmetické úpravy,“ prozradil Vladimír Kočara.

Sportovně-technická komise Českého hokeje nyní bude řešit, zda se budou dosavadní výsledky Kadaně anulovat, nebo naopak zbylá střetnutí kontumovat. Ve výsledku je to však jedno.