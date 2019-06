"Jsem strašně šťastný, že jsem se stal členem Devils. Jsou to skvělí lidé a skvělý klub," řekl Hughes. V prognózách byl řazen na první pozici celou sezonu, přestože Kakko měl skvělou druhou polovinu ročníku a zářil i na mistrovství světa na Slovensku, kde získal zlato.



"Vždycky jsem snil o tom být jedničkou. Nechcete být dvojka, trojka nebo čtyřka," prohlásil Hughes už minulý měsíc. Stal se osmým americkým hokejistou v historii, který byl vybrán jako jednička draftu NHL.



Z hráčů narozených v USA se této pocty dostalo před ním Bryanu Lawtonovi (1983), Mikeovi Modanovi (1988), Bryanu Berardovi (1995), Ricku DiPietrovi (2000), Eriku Johnsonovi (2006), Patricku Kaneovi (2007) a Austonu Matthewsovi (2016).

Hughes v sezoně za výběr USA do 18 let nasbíral v 50 zápasech 112 bodů za 34 branek a 78 asistencí. Na dubnovém mistrovství světa osmnáctek, kde získal bronz, vyhrál s 20 body (9+11) ze sedmi utkání produktivitu. Předtím na přelomu roku přispěl k zisku stříbra na šampionátu dvacítek čtyřmi asistencemi ve čtyřech duelech. Na květnovém seniorském mistrovství světa na Slovensku si připsal v sedmi duelech tři přihrávky.

Jako Ovečkin a Crosby?



Už se těší na souboje s Kakkem. "Budeme se hodně často potkávat a zápasy Devils s Rangers budou velká zábava. Vidíme to u Ovečkina a Crosbyho celá léta. Neříkám, že budeme jako Ovečkin a Crosby, ale bude to super," prohlásil Hughes.



Kakko působil ve finské lize v TPS Turku a v 50 duelech včetně play off si připsal 43 bodů za 26 gólů a 17 přihrávek. Na šampionátu dvacítek přispěl ke zlatu pěti body (2+3) v sedmi duelech a na MS na Slovensku slavil také triumf. V deseti duelech nasbíral sedm bodů (6+1). Zlato má i z loňska ze šampionátu osmnáctek.



"Mým snem bylo stát se jedničkou, ale druhé místo je také dobré. Jsem šťastný. Další sen je hrát NHL," uvedl Kakko, jenž chce být Rangers platný hned v nadcházející sezoně. "To je můj plán," prohlásil.

Jako třetího v pořadí si vybralo Chicago kanadského útočníka Kirbyho Dacha ze Saskatoonu z WHL. Následně sáhlo Colorado po kanadském obránci Bowenu Byramovi u celku Vancouver Giants z WHL a pětkou draftu se stal útočník Alex Turcotte z týmu USA do 18 let. Na šesté pozici byl německý bek Moritz Seider z Mannheimu, jehož si vybral Detroit.



Pořádající Vancouver si zvolil na desátém místě ruského útočníka Vasilije Podkolzina z Petrohradu. Canucks také při příležitosti draftu oznámili, že v únoru slavnostně vyřadí čísla svých dlouholetých opor Daniela (22) a Henrika Sedinových (33), kteří loni ukončili kariéru.



Během draftu nedošlo k žádné výměně hráčů. Důvodem může být i fakt, že stále ještě není jasno o přesné hranici platového stropu pro příští sezonu. V té uplynulém ročníku byl 79,5 milionu dolarů a nově by měl být někde mezi 81 až 83 miliony dolarů. "Čekáme na to číslo a uvidíme, co se bude dít. Proběhlo hodně jednání, možná něco bude v sobotu," řekl generální manažer Rangers Jeff Gorton.



Výběry ve druhém až sedmém kole začnou ve Vancouveru dnes od 19:00 SELČ.



Pořadí 1. kola draftu NHL 2019 ve Vancouveru (v pořadí tým NHL - hokejista - národnost - post - dosavadní tým/soutěž):



1. New Jersey Devils - Jack Hughes - USA - útočník - USA \'18\'/USHL,

2. New York Rangers - Kaapo Kakko - Finsko - útočník - TPS Turku/Fin.,

3. Chicago Blackhawks - Kirby Dach - Kanada - útočník - Saskatoon/WHL,

4. Colorado Avalanche - Bowen Byram - Kanada - obránce - Vancouver Giants/WHL,

5. Los Angeles Kings - Alex Turcotte - USA - útočník - USA \'18\'/USHL,

6. Detroit Red Wings - Moritz Seider - Německo - obránce - Mannheim/Něm.,

7. Buffalo Sabres - Dylan Cozens - Kanada - útočník - Lethbridge/WHL,

8. Edmonton Oilers - Philip Broberg - Švédsko - obránce - AIK Stockholm/Švéd.,

9. Anaheim Ducks - Trevor Zegras - USA - útočník - USA \'18\'/USHL,

10. Vancouver Canucks - Vasilij Podkolzin - Rusko - útočník - Petrohrad/KHL,

11. Arizona Coyotes - Victor Söderström - Švédsko - obránce - Brynäs/Švéd.,

12. Minnesota Wild - Matthew Boldy - USA - útočník - USA \'18\'/USHL,

13. Florida Panthers - Spencer Knight - USA - brankář - USA \'18\'/USHL,

14. Philadelphia Flyers - Cameron York - USA - obránce - USA \'18\'/USHL,

15. Montreal Canadiens - Cole Caufield - USA - útočník - USA \'18\'/USHL,

16. Colorado Avalanche - Alex Newhook - Kanada - útočník - Victoria/BCHL,

17. Vegas Golden Knights - Peyton Krebs - Kanada - útočník - Winnipeg Ice/WHL,

18. Dallas Stars - Thomas Harley - Kanada - obránce - Mississauga/OHL,

19. Ottawa Senators - Lassi Thomson - Finsko - obránce - Kelowna/WHL,

20. Winnipeg Jets - Ville Heinola - Finsko - obránce - Lukko Rauma/Fin.,

21. Pittsburgh Penguins - Samuel Poulin - Kanada - útočník - Sherbrooke/QMJHL,

22. Los Angeles Kings - Tobias Björnfot - Švédsko - obránce -Djurgaarden/Švéd.,

23. New York Islanders - Simon Holmström - Švédsko - útočník - HV 71/Švéd.,

24. Nashville Predators - Philip Tomasino - Kanada - útočník - Niagara/OHL,

25. Washington Capitals - Connor McMichael - Kanada - útočník - London/OHL,

26. Calgary Flames - Jakob Pelletier - Kanada - útočník - Moncton/QMJHL,

27. Tampa Bay Lightning - Nolan Foote - Kanada - útočník - Kelowna/WHL,

28. Carolina Hurricanes - Ryan Suzuki - Kanada - útočník - Barrie/OHL,

29. Anaheim Ducks - Brayden Tracey - Kanada - útočník - Moose Jaw/WHL,

30. Boston Bruins - John Beecher - USA - útočník - USA \'18\'/USHL,

31. Buffalo Sabres - Ryan Johnson - USA - obránce - Sioux Falls/USHL.