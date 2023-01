„Při semifinále i finále jsem byl nervóznější, než když jsem hrával. Je úplně něco jiného, když máte na turnaji syna, navíc znám spoustu kluků z Komety a dalších týmů, takže jsem to prožíval s nimi. Je mi kluků líto, že nedosáhli na zlato, ale i tak je to obrovský úspěch,“ zdůrazňuje šestačtyřicetiletý vedoucí přípravek Komety Brno.

Finálové počínání svého syna sledoval z pohodlí domova. „Jako hráč jsem byl impulzivní a stejný jsem i jako fanoušek. Když hraje syn, je to ještě náročnější. Celý den před semifinále i finále jsem byl nervózní a drželo se mně to,“ přiznává bývalý extraligový hokejista Brabenec.

Výkon, na který se nezapomene. Tenhle tým byl rodina, hlásí stříbrní hrdinové

Se synem Jakubem, jenž na turnaji nasbíral sedm bodů v sedmi zápasech, byl v neustálém kontaktu. „Volali jsme každý den, jak se tam kluci mají. Prožíval jsem to s nimi. Když už jsme se nebavili o hokeji, tak jsme si vykládali i o něčem jiném,“ přibližuje Brabenec, jehož stejnojmenný otec Kamil je bývalý legendární basketbalista a dcera Kristýna basketbalovou reprezentantkou. Nejmladší syn Jan hraje stejně jako otec a bratr hokej, nyní v dorostu Komety.

Nejdůležitější je parta

Aktuálně všechny těší úspěch Jakuba. „Je to fantastický pocit. Spousta lidí mi psala. Jsem rád, že Kubík a ostatní jim udělali tolik radosti. Strašně mě překvapilo, že hráči neměli od prvního do posledního utkání žádné výkyvy. Je to obrovský úspěch,“ zopakoval bývalý hokejový profesionál.

Hokejisté nadchli národ. Konečně máme hráče světového významu, těší experty

Cestu ročníku 2003 díky angažmá svého syna sledoval už několik let bedlivě. „Ten ročník byl vždy dobrý a na šampionátu se doplnil o vynikající hráče z ještě mladších ročníků. Strašně důležitá byla parta. Sice se to opakuje pořád, ale je strašně vzácné, když se sejde tým jako teď, že každý s každým může jít na kafe. Většinou máte nějakého kluka, s kterým byste na něj nešel,“ přiznává Brabenec, jenž ještě v minulé sezoně nastupoval za B tým Komety ve východní skupině druhé ligy.

Kanada byla jasná volba

Za Kometu až do jara roku 2021 nastupoval i jeho syn Jakub, poté se vydal do kanadské juniorské soutěže QMJHL, kde v dresu Charlottetownu Islanders v uplynulém ročníku získal cenu pro nejlepšího nováčka soutěže. Daří se mu i v této sezoně.

„Strašně ho přesun do Kanady posunul. Většina kluků byla na tamější prostředí i hřiště zvyklá. Byl jsem za Kubou a i s jeho týmem na ledě a hřiště je strašně malé. Puky se jinak odráží. V Kanadě má taky spoustu minut, v Kometě za šest minut těžko něco ukážete. V Kanadě je taky vysoká konkurence, takže své místo musí obhajovat každý trénink a nemůže se po úspěchu na to jen tak vyprdnout,“ líčí Brabenec, který většinu kariéry odehrál v české a slovenské extralize.

Jeho syn má našlápnuto k zářivější kariéře. „Taky jsem měl možnost jít do kanadské juniorky, ale tehdy to nebylo tak obvyklé a s rodiči jsem se dohodl, že zůstanu v Česku a dostuduju školu. Od doby, kdy bylo jasné, že je Kuba šikovný, tak jsme počítali s tím, že půjde do Kanady. Nechtěl jsem jít švédskou nebo finskou cestou a juniorská extraliga bohužel nedosahuje kvalit juniorských soutěží ve špičkových zemích,“ zmiňuje Brabenec.

Sázka na juniorku v Kanadě zatím vychází. Před měsícem se mladý Brabenec přiblížil vysněné NHL, když podepsal nováčkovský kontrakt s Las Vegas, které ho předloni draftovalo. „Pořád má do NHL daleko. Je tam strašně moc aspektů. Musí mu vyjít kemp, navíc Las Vegas hraje nahoře a má hráče s velkými smlouvami. Nebude jednoduché se tam dostat,“ uvědomuje si Brabenec.

Ke slušné kariéře má ale našlápnuto solidně…