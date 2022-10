První třetina byla z naší strany dobrá, měli jsme dobrý pohyb, ten jsme ale postupně ztráceli. Pardubice mají opravdu výborný mančaft. Když jsme v závěru potřebovali gól, pohlídaly si to. Je to škoda, šance jsme měli. Musíme ale říct, že to byl výborný soupeř. Takže jdeme dál.

Pardubice vás hlavně ve třetí třetině do šancí nepouštěly…

Třetí třetinu odehrály zkušeně a navíc tady dnes mlha a led nebyly úplně super. O to to bylo těžší.

Také je opět škoda nevyužitích přesilovek, že?

Víme, že nás přesilovky trápí. Někdy tam asi zbytečně moc vymýšlíme, málo střílíme. Když nám nejdou dávat hezké góly, musíme se zaměřit na důraz kolem brány, abychom proměňovali dorážky a dávali takové branky z přesilovek.

Mohl se na vás nějakým způsobem podepsat neodehraný úterní duel v Karlových Varech?

Nebylo to ideální. Přijeli jsme tam o den dřív, pak seděli v kabině hodinu a půl a zase jeli pět hodin zpátky. Že bychom byli po té cestě nějak čerství, to ne. Na druhou stranu jsme neměli v nohách zápas, takže jsme měli mít sílu na tři třetiny aktivního hokeje. Dnes to ale bohužel nebylo šedesát minut.

Vstup do sezony každopádně máte famózní, panuje spokojenost?

Strašně moc si toho vážíme. Sezona je ale hrozně dlouhá. Že bychom nějak oslavovali, že jsme tři zápasy neprohráli, to tak zase nebylo. Jdeme zápas od zápasu, uvidíme, jak to dopadne.

Vám se daří i po osobní stránce. Tři góly ve čtyřech duelech, to je skvělá bilance.

Jo, jsem za to rád. Hlavně protože vyhráváme a ty góly mají smysl. Dnes jsem dal gól, ale body nemáme. To mě mrzí. Budu se snažit do dalších zápasů třeba i nějaké branky připravit.

Co zatím říkáte na spolupráci s Jakubem Orsavou a Matoušem Menšíkem?

Je začátek sezony, máme sílu. Musíme toho využít. Orsi je šikovný, Menša je talentovaný hráč. Snaží se nám vybojovat puky. Zatím to klape, ale musíme se pořád zlepšovat.

V minulé sezoně jste hodně těžil z geniality Davida Krejčího. Jak moc chybí?

Věděl jsem, že to bude úplně jiné. Těch šancí mám za zápas bez Davida méně. Musím v útočné třetině více pracovat, abych se do možností dostal. David to bral hodně na sebe a soupeři kolikrát bránili jen jeho.

Jeho absence se výrazně podepsala hlavně na přesilovkách, souhlasíte?

Tam je to asi vidět nejvíc. On byl schopný dávat nahrávky přes dvě hokejky, dostával hráče mimo pozice pohybem. Z loňské sezony jsme si vzali šablony, jak jsme to hráli, ale bohužel, David tady není.

