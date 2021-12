Kanadské patálie očima odborníka: Myslel jsem si, že se turnaj podaří dohrát

Kouč slovenské dvacítky Ivan Feneš přitakal. „Od prvního dne to nefungovalo tak, jak jsme očekávali. Bublina nebyla bublinou. My jsme se sice pohybovali mezi pokojem, místností pro stravování a kabinou, byli jsme izolovaní od lidí, ale od prvního dne se na hotelu normálně pohybovali cizí hosté,“ nechápal. „Vrcholem všeho byla svatba na hotelu. To jsou pro mě nepochopitelné věci,“ zuřil Feneš.

Každý si mohl dělat, co chtěl

Podle Slováků panoval na hotelu v Red Deeru mnohem volnější režim, než během loňského šampionátu v Kanadě. „To se ani nedá nazvat bublinou. Tady si mohl každý dělat, co chtěl, když se to tak vezme. Není možné, aby lidé chodili mezi námi a měli tam dokonce i svatbu. Organizátoři to nezvládli,“ nebral si servítky slovenský obránce Šimon Nemec.

Týmy pro sebe měly rezervované patro, jenže nebyly v úplné izolaci jako před rokem. „Experti nám řekli, že to bude stačit, ale omikron to změnil,“ bránil se kritice prezident Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif. „Pochopili jsme, že to nebude lepší, ale jen horší, a že nebudeme moct pokračovat s férovými podmínkami. Museli jsme to zastavit.“

"Really, we took the decision based on the safety of the players, the safety of the staff, and all the people working around this tournament,” said IIHF President Luc Tardif.



Recap today's #WorldJuniors press conference ? https://t.co/zLvh0BTS5e pic.twitter.com/WJ7x8N1hgj — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2021

Během turnaje se covidem nakazili hráči USA, Ruska a taky Česka. „U nás v Edmontonu na hotelu jsem si žádné svatby nevšiml,“ narážel kouč Karel Mlejnek na zprávy z Red Deeru. „Náš tým tady v Edmontonu určitě dodržoval přesně to, co jsme dodržovat měli. Tedy trasa hotel, autobus, aréna. Že ta kritéria a přísnost nebyly tak velké jako loni, to je samozřejmě jasné. Loni bylo kolem hotelu pletivo a do hotelu opravdu nikoho nepustili. Mohu ale říct, že naše patro bylo vyhrazené jen pro nás.“

Náhrada v létě v Evropě?

Hráči ročníku 2002 tak přišli o dva nejdůležitější turnaje – šampionát osmnáctek a dvacítek. Junioři se ale možná dočkají svého mistrovství v létě. V červnu, červenci nebo srpnu by se mohlo konat v Helsinkách a Tampere ve Finsku a startovali by na něm hráči na základě věkových pravidel, která platila v Edmontonu a Red Deeru.

Je to jedna dlouhá nekonečná frustrace, řekl Mlejnek po zrušeném šampionátu

„Ano, tuto akci jsme zrušili. Ale nechci a ani organizační výbor se nechce vzdát této akce, pokud to bude možné. Takže si vezmeme příští měsíc na rozmyšlenou a možná vymyslíme nějaké překvapení. Myslím si, že to dlužíme mladým hráčům, pro které je to důležitý okamžik v jejich kariérách,“ oznámil prezident Tardif.

„Prohráli jsme bitvu, ale jsem si jistý, že neprohrajeme válku,“ doplnil viceprezident Petr Bříza.