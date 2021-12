"Jsou to všechno dobří hokejisté, nemají tam nikoho, kdo by byl nějak horší. My se ale soustředíme na náš výkon. Máme Kanaďanům co vracet za to čtvrtfinále z minulého šampionátu," připomněl Gut porážku 0:3. "Každý z kabiny se na to moc těší, je to pro nás první zápas. Musíme hrát svou hru a dát do toho úplně všechno," dodal.

Pro něho osobně bude zápas o to pikantnější, že narazí na známé tváře. Ve výběru Kanady jsou jeho dva spoluhráči z týmu Silvertips: obránci Ronan Seeley a Olen Zellweger. "Navíc hlavní trenér od nás z klubu (Dennis Williams) dělá asistenta u kanadského týmu," připomněl Gut.

"Samozřejmě jsme si napsali a popřáli jsme si hezké Vánoce. S tím, že se těšíme, až si proti sobě zahrajeme. Jsou to navíc kluci, s nimiž hraju v přesilovce. Jestli nastoupí, to mi neprozradili, ale pokud nastoupí, bude určitě fajn si proti nim zahrát. Jsem zvědav, komu budou fandit ostatní kluci z týmu, až budou na zápas koukat v televizi. Všichni říkali, že budou fandit mně," hlásil s úsměvem Gut.

Natěšení na generálku

Zkušenosti se zámořským hokejem má i další z českých útočníků Ivan Ivan, jenž působí druhou sezonu v mužstvu Cape Breton Eagles v QMJHL. Dobře tak vnímá sílu, která bude proti svěřencům kouče Karla Mlejnka stát. "Kanada je určitě nejsilnější soupeř na turnaji. Musíme nastoupit sebevědomě, držet se na puku a nesmíme je nechat takhle hrát a dávat góly, jak to předvedli s Ruskem," připomněl Ivan porážku sborné 4:6.

Zatímco Kanaďané si mohli odškrtnout úspěšnou generálku, Češi se Švýcary kvůli soupeřovu pozitivnímu testu na koronavirus nakonec nehráli. "Byli jsme všichni nachystaní, ale s tím se v téhle situaci nedá nic dělat. Prostě jsme si jen řekli, že jdeme dál," řekl Gut.

"Všichni jsme byli natěšení, tím spíš, když jsme měli hrát jen jeden přípravný zápas. Byla to pro nás trošku rána, když to zjistíte takhle na poslední chvíli, ale myslím, že nás to nemůže nijak rozhodit," konstatoval Ivan.

Zrušení zápasu však zkomplikovalo zúžení nominace, z níž vypadli obránce Matěj Pinkas a útočníci Jaroslav Chmelař se Stanislavem Vrhelem. "Bylo to nefér, když se neodehrál ani jeden přípravný zápas, ale trenéři bohužel museli nějaké rozhodnutí udělat. Určitě to pro ně nebylo jednoduché. Ale my ty kluky furt bereme tak, jak kdyby byli tady. Se všemi kluky, co byli celou sezonu na kempech, jsme byli jedna rodina. Není to jen o hráčích, kteří jsou tady. Věřím, že ti ostatní nám budou z domova fandit," řekl Gut.

Taneční vystoupení

"S Honzou Myšákem a Davidem Jiříčkem jsme si kluky zavolali o samotě stranou, řekli jsme jim k tomu něco a popřáli jim hodně štěstí s tím, ať si s námi užijí Štědrý den, jak kdyby tady měli být dál. Obrovský respekt před nimi, protože si to vážně užili. A my jsme byli šťastní za ně, jak to vzali. Jen to ukázalo, že jsou to super kluci," ocenil Gut.

Tým si alespoň v omezené míře užil Štědrý den. "Měli jsme řízek a bramborový salát, který se jim tedy moc nepovedl, ale řízky se docela daly. Mně se nejvíc líbil Pinky (Matěj Pinkas), který měl vystoupení s tancem, to byla paráda," smál se Ivan.

"Dostali jsme každý na památku hodinky, kde máme z druhé strany vyrytý český znak a o jaký šampionát šlo. To je super vzpomínka a opravdu nádherný dárek. Snažili jsme se hlavně o to, aby to bylo zábavné. A myslím, že jsme si to všichni moc užili. Teď už jde ale zábava stranou, jde se do práce a čeká nás Kanada," zdůraznil Gut.