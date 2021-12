Kanadské patálie očima odborníka: Myslel jsem si, že se turnaj podaří dohrát

A je to tu zase. Nepomohlo ani umístění týmů do bublin, ani pravidelné testování včetně přísných opatření. Covid se i navzdory všem uklidňujícím vzkazům o plné bezpečnosti turnaje dostal do kabin juniorských týmů a z celého kanadského šampionátu rázem udělal další nebezpečnou událost. U kontumovaných zápasů nezůstalo, turnaj byl nakonec kompletně zrušen.

Nick Malík - Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu, skupina B, utkání Česká republika - Švédsko. | Foto: ČTK / ČTK

Turnaj v kanadském Edmontonu? Osvědčená lokalita, kde se již v minulosti povedlo podobnou hokejovou událost uspořádat. I navzdory tomu, že po celém světě řádila koronavirová pandemie. V létě roku 2020 se tu odehrálo play-off hokejové NHL, známé rovněž pod názvem „turnaj v bublině.“ Týmy byly pod přísnou izolací, hráči kromě svých spoluhráčů a ledové plochy neměli šanci na nikoho narazit. Covid mezi juniory. Češi museli do karantény, zápas s Finskem byl kontumován Pravidelné testování, z hotelu rovnou do haly a zase zpět. A ono setkání hokejové smetánky v kanadském Edmontonu opravdu ukázalo, že se i v této tíživé době dá zrealizovat akce, která za sebou nezanechá samou kritiku a problémy. Bezpečný Edmonton? Už jen pouhá utopie A tak před letošním šampionátem dvacetiletých panovala na horkých křeslech vedení IIHF naprostá pohoda. Hrajeme přeci v Edmontonu, tady není co pokazit. Nastavíme stejné podmínky a turnaj jistě proběhne podle plánu. Začátek celé akce tomu rovněž nasvědčoval. Všichni účastníci s jednou výjimkou na švýcarské straně s radostí oznamovali negativní výsledky provedených testů, zdálo se, že kanadští organizátoři mají vše pod kontrolou. O poklidném průběhu za mořem nebylo sebemenších pochyb. Poprask na MS dvacítek. USA musejí do karantény, kontumačně prohrají se Švýcary „Poté, co se tu loni v létě odehrálo bez problému ono zmiňované play-off NHL v bublině, byli přesvědčení, že podobný scénář povede k bezpečnému průběhu i té letošní akce,“ řekl hokejový komentátor a učitel Jan Eichler. Jenže velký zlom přišel poté, co americká výprava v úterý přispěchala s nepříjemnou zprávou o pozitivním nálezu mezi svými hokejisty. Utkání tak nemohlo proběhnout a bylo s předstihem kontumováno ve prospěch Švýcarska. Co bude teď? Nastala situace, se kterou tu nikdo tak trochu nepočítal. Respektive nechtěl počítat. Ale ona i přesto nastala. Budoucnost hokejistů USA na turnaji byla v nejistotě, stejně tak jako celý průběh šampionátu. Touha po zrušení přebila trumfy organizátorů Všichni doufali, že se jednalo o pouhou výjimku. Avšak další den přinesl ještě mnohem horší scénář. Pozitivní testy postihly nejen českou výpravu, ale před malou chvílí rovněž ruské hokejisty. Dva zápasy dne tak musely být ihned zkontumovány. A nabízela se naprosto jednoduchá otázka: má smysl v této akci nadále pokračovat? Někteří ihned volali po okamžitém zrušení, jiní stále naivně věřili v lepší zítřky. Tuto skupinu však tvořili už jen hodně odvážní jedinci. „Zrušení celého turnaje bylo hned po kontumovaných zápasech horkým předmětem diskuse pověřených osob. Myslel jsem si ale, že to Kanaďané budou chtít dohrát,“ prozradil Eichler. Organizátorům tak nepomohla ani pojistka, kterou před turnajem uložili. Ta říkala, že letos se z elitní divize zkrátka nesestoupí. Jinými slovy nebyl důvod panikařit. Jenže tady už šlo opravdu o zdraví, ne jenom o hokej. „Do přesných situací v daných výpravách úplně nevidíme, někde se třeba jedná o jediného hráče. Ale bohužel nařízená opatření hovoří jasně, konec turnaje se dal předpokládat,“ podotkl hokejový znalec. O osudu turnaje bylo rozhodnuto okamžitě Je celkem pochopitelné, že taková Kanada se ke zrušení tváří odmítavě. Touha po navrácení zlatých medailí byla obrovská, obzvlášť před domácím publikem. A možná nejen Kanada, ale všichni mladíci toužící po pozornosti zámořských agentů. V současné chvíli je ale všechen osud definitivně zpečetěn. IIHF totiž včera večer přispěchala s oznámením, že z důvodu šířící se nákazy napříč účastníky ruší celé mistrovství. Od A až do Z. Jen těžko se nyní hledají slova. Snad největším smolařem se však stal David Jiříček, kterého vyřadilo zraněné koleno z turnaje, jenž se nakonec ani nedohrál. A o tom, že se pro všechny mladíky jedná před blížícím se draftem o velké komplikace, netřeba hovořit. „Je to velká smůla, zejména pro všechny ty kluky, těch mi je strašně líto. Ale další pokračování turnaje skutečně pozbývalo jakéhokoliv smyslu,“ dodal Eichler. Je konec. Medaile se rozdávat nebudou, covid zrušil hokejový šampionát juniorů Předčasně tak skončilo setkání mladých objevů, které právě letos přitahovalo nevšední pozornost. Jednička uplynulého draftu Kanaďan Owen Power, nastupující generace kolem ruského klenotu Matveje Mičkova, ale rovněž velký boj o juniorské prvenství. To všechno se ale během zlomku vteřiny vytratilo v nedohlednu. A tímto to zdaleka nekončí. „Obávám se, že tohle rozhodnutí výrazně ovlivní start olympiády v Pekingu," zamyslel se hokejový komentátor. Takový konec roku si asi nikdo nedokázal představit ani v tom nejčernějším snu. Avšak tento konec jenom potvrdil, že hokejový svět v posledních týdnech souboj s řádící pandemií vůbec nezvládá.