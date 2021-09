Devětadvacetiletý útočník, který byl i přes svoje problémy mimo led nejproduktivnějším hráčem Sharks v uplynulé sezoně, závislost na gamblingu nezapírá. Když byl v roce 2019 na tripu v Las Vegas během série play-off proti Golden Knights, prohrál v casinu 500 tisíc dolarů a částku ani nezaplatil.

Anna Kane, wife of San Jose Sharks forward Evander Kane, has posted some damning stuff on her Instagram. This includes a question to Gary Bettman on “how they can let a player gamble on his own games?” pic.twitter.com/lKGYKWt6bF