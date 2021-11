Ovečkin se málem dotáhl na Hulla už ve třetí minutě, ale jeho teč se ještě otřela o rameno Toma Wilsona, než zapadla do branky. "Kdyby nebylo mě, už by překonal Hulla," mrzelo Wilsona. "Měl jsem se klidit z cesty a už bychom řešili Jágra," dodal.

Gól si lídr Washingtonu připsal až v polovině utkání, když jemnou tečí zvýšil na 3:1. Ovečkin se tím přiblížil třetímu Jágrovi na 25 gólů. Před ruským útočníkem jsou také Gordie Howe (801) a Wayne Gretzky (894).

"Je hezké být v takové společnosti," uvedl šestatřicetiletý Ovečkin, který by mohl hrát ještě pár sezon. "Nepředbíhejme ale. Beru to den po dni a nejprve se musím ještě dostat před Hulla. Až poté se můžeme bavit, co dál," podotkl ruský útočník, který se jedenáctou trefou sezony osamostatnil v čele tabulky střelců. Zároveň si v utkání připsal dvě asistence, ta druhá byla jeho jubilejní 600. v NHL.

Vítězství Capitals podpořil 25 zásahy brankář Vítek Vaněček. Ten na začátku třetí třetiny inkasoval z dorážky Anderse Bjorka, ale Washington po gólech Wilsona a Johna Carlsona odskočil na 5:2. Český brankář ještě pustil v předposlední minutě střelu Colina Millera od modré čáry, i tak si ale připsal třetí výhru sezony a první od 22. října.