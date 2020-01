Nedávno oznámil kvůli osobním problémům přerušení kariéry třinecký gólman Patrik Bartošák (k hokeji už se zase postupně vrací), nyní jej napodobil kapitán Ocelářů Lukáš Krajíček. Kariéru přerušuje kvůli zdravotním problémům.

Lukáš Krajíček (s kapitánským céčkem) dočasně přerušuje kariéru. | Foto: Pavel Sonnek

„Snažil jsem se vyvinout velké úsilí, abych byl týmu k dispozici v co nejlepší formě, ale nejde to. Nadále mám problémy, které mě limitují v tom, abych plnil roli, kterou ode mě klub, vedení, trenéři, spoluhráči i fanoušci očekávají. A trvá to už příliš dlouho, prakticky rok. Navíc se blíží vrchol sezony, takže jsem usoudil, že by bylo fér vůči všem, kteří v Třinci hokej dělají a dávají do toho všechno, abych vynesl takový verdikt. Bude to tak lepší pro mě, pro klub i pro mou rodinu,“ vysvětlil Lukáš Krajíček, který vinou zdravotních problémů naskočil v probíhajícím soutěžním ročníku tuzemské nejvyšší soutěže pouze do 19 utkání a chyběl také na prosincovém Spengler Cupu, kde Oceláři vyválčili druhé místo.