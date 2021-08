„Abych byl upřímný, po druhé třetině jsme se necítili úplně komfortně, ale třetí třetina byla z naší strany nejlepší. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Hráli jsme dobře v obraně, dařil se nám forčeking. Jsem rádi, že jsme vyhráli, ale je to jen první krok,“ řekl kouč Tomáš Pacina pro hokej.cz.

Skvělý vstup české reprezentace žen do mistrovství světa v Kanadě!



Česko vs Dánsko 6:1

Branky ČR: 7. Mills (Hymlárová, Horálková), 13. Lásková (Mrázová), 18. Přibylová (Horálková, Mills), 41. Mills (Přibylová, Horálková), 44. Pátková (Mazancová, Pejšová), 58. Mills (Horálková). https://t.co/rOMarn8Db7 — Český hokej (@czehockey) August 20, 2021

Češky začaly aktivně, několik úvodních slibných šancí nevyužily, v 7. minutě se ale v přesilové hře dostaly do vedení. Skóre otevřela střelou od modré čáry Mills. Druhý gól přidala ve 13. minutě Lásková, která zužitkovala přihrávku Mrázové.

O dvě minuty později Dánky snížily, když se také prosadily v početní výhodě. Vyloučení Mrázové potrestala Perssonová. Ještě v první třetině ale získaly Češky dvoubrankový náskok zpět, v další přesilovce skórovala Přibylová.

How do you make people pay attention in your first game of the 2021 #womensworlds



Simple: Be like Alena Mills and score a hat trick. @narodnitymzen #hattrick pic.twitter.com/jwtaW7KNUl — IIHF (@IIHFHockey) August 21, 2021

Ve druhé třetině české hokejistky nevyužily čtyři početní výhody, hned na začátku třetí části se ale v pokračující výhodě trefila podruhé v zápase Mills. Favorizované Češky měly výraznou střeleckou převahu a nakonec přidaly ještě dva góly. Po Pátkové zkompletovala hattrick Mills.

„Byl to dobrý zápas, jen nám vypadla druhá třetina. Určitě by to šlo lépe, ale je to první zápas, kde nastavujeme laťku. Chceme se posunout dopředu a příště to určitě zvládneme lépe. Budeme se soustředit na to, abychom v každém utkání byly lepší,“ uvědomuje si Alena Mills, hráčka klubu Šen-Čen Vanke Rays.

ICYMI: Alena Mills helped @narodnitym kick off the 2021 #WomensWorlds with a 6-1 win over Team Denmark. pic.twitter.com/oMVXYrwfFv — IIHF (@IIHFHockey) August 21, 2021

„Nemyslím, že Alena nějak vykročila. Tohle dělá každý jeden den, co ji znám. Je vždy vynikající na tréninku, ať už je to na ledě nebo mimo něj. Kouká se na videa, věci řeší do detailu. Navíc je konzistentní, takže pro mě to byl další její výkon, které pravidelně opakuje. Náš playbook dokáže plnit do absolutní dokonalosti, takže mě to nepřekvapuje,“ usmál se kouč.

Další zápas sehrají české hokejistky v neděli, kdy se od 20:00 SELČ utkají s Maďarskem.