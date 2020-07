Na seznamu jsou už tři kluby z extraligy. Litvínov, Hradec Králové i České Budějovice. „Jdeme do karantény,“ oznámil nováček soutěže z jihu Čech.

Zatímco v Motoru mají jasno, jinde doufají, že by se do přípravy mohli vrátit. „Všichni půjdeme na testy a po nich budeme vědět víc. Kdo je pozitivní, kdo negativní a co bude následovat,“ zmínil manažer Litvínova Pavel Hynek.

Nejlepší přístup zvolil Hradec své hráče nejprve poslal na testy. Ano, tři hráči skončili v karanténě, nicméně ostatní mohou být v pondělí na ledě. „Nenaruší to přípravu,“ uvedl klub.

Problémy jsou ale i jinde. Třeba Zlín musel zavřít a vydezinfikovat stadion kvůli tomu, že pozitivní test měl jeden z dorostenců. Pardubice zase pro jistotu otestovaly několik nemocných jedinců (s negativním výsledkem). Vítkovice radši nezahájily přípravu vůbec. Stačily zprávy od konkurence a vedení prodloužilo hráčům dovolenou. „Vzhledem k tomu, jak začínají být zpřísňována některá opatření, rozhodli jsme se pro tento krok,“ řekl člen představenstva Petr Handl.

Nákaza je i ve spodních patrech českého hokeje. Přípravu přerušily Slavia nebo Kladno. Do neděle pak měly zavřený stadion Litoměřice.

Shrňme si ještě data. Minulá sezona skončila dříve 12. března. Pauzu by měla zkrátit novinka v podobě poháru (start 4. srpna). Extraliga má začít 18. září.