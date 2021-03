„Děti je třeba nechat hrát,“ řekl k diskusi o stavu českého hokeje. „Myslím, že naši hráči jsou produktem společnosti, ale především systému a naší práce v klubech,“ konstatoval 44letý kouč.

Jak s odstupem času vnímáte vaši trenérskou premiéru na MS dvacítek?

To hodnocení z mé strany zůstane asi stejné. Náš tým se na turnaji prezentoval jako disciplinovaný a srovnaný celek, což už jsem avizoval přímo po prohraném čtvrtfinále a za tím si stojím.

Bylo z toho sedmé místo. Uvědomil jste si třeba nějaké věci, které jste v emocích po turnaji nevnímal?

Bylo by zbytečné se vymlouvat, respektive poukazovat na koronavirovou situaci, takže z hlediska výsledku se jednalo o mistrovství světa neúspěšné.

Odjel na šampionát nejlepší tým, který jste mohl vybrat?

Na základě všech věcí, které předcházely závěrečné nominaci, a vzhledem k výkonům na přípravném kempu, bych rozhodně nic neměnil. Kdybych se vrátil v čase zpět do prosincového výběru, tak bych ukázal na stejný seznam hráčů.

Po šampionátu se opět začalo debatovat o tom, proč se hokejové juniorce dlouhodobě nedaří. Jste toho názoru, že za touto situací může stát nekvalitní práce v českých klubech?

Už po turnaji jsem zmínil, že je nutná kvalita práce v klubech prostřednictvím správnosti fungování trenéra. Ale důležité je říci, že ve všech věkových složkách. My musíme začít vychovávat děti od nejútlejšího věku, kouč musí i v těch nejmenších kategoriích přijmout a plnit svoji roli jako kamarád. To znamená například při hře do toho dětem nezasahovat, nechat je hrát, na úrovni žákovských kategorií učit hrát hokej, pomáhat jim k správným dovednostem a návykům. A v momentě, kdy jedinec projde tímto vývojem, tak jsem přesvědčen, že budeme schopni produkovat ve větším množství rozdílové hráče, kteří budou atakovat přední pozice draftu.

Do Kanady odmítl jet Marcel Barinka, který zvolil cestu boje o sestavu v německé lize. Jak jste to vnímal?

Myslím si, že z mé pozice nejsem ten pravý člověk, abych hráče, kteří se rozhodnou jít vlastní cestou, nějakým způsobem přemlouval. My jsme s Marcelem vedli solidní oboustrannou diskusi a jeho rozhodnutí jsem přijal racionálně jako holý fakt. Popřál jsem mu hodně štěstí v kariéře a třeba se na sklonku mé trenérské a jeho hráčské kariéry potkáme v jednom týmu. Když se podíváme na jeho prozatímní výkony v Kolíně, tak lze říct, že udělal ten správný krok.

A pak tady byla kauza s Michalem Teplým. Od Filipa Pešána zazněla kritika na jeho tréninkovou morálku… Pomůže to, zvedne to psychiku mladých hráčů, nebo byste se zachoval jinak a neřekl to?

Já celou situaci pochopil tak, že jeho jméno bylo pouze použito jako příklad, který poukazuje na to, že je zkrátka potřeba zvednout pracovní morálku mladých hokejistů obecně. Vůbec jsem vzniklou kauzu nevnímal jako osobní útok na adresu Michala, ale spíše jako upozornění, že se musí změnit kázeň hráčů, což následně vede ke zlepšení týmového výkonu.

V červenci se má konat další vstupní draft do NHL. Kdo z českých talentů bude mít největší naději?

Já samozřejmě věřím, že to někteří naši kluci budou. Jako velkého adepta na slibné umístění vidím Stanislava Svozila (obránce brněnské Komety, pozn. aut.), který by mohl atakovat vysoké příčky.

Dostat zpět český hokej není záležitost jednoho roku. Jaké změny povedou k trvalému návratu mezi špičku?

Jak už jsem zmiňoval, není to úplná kritika práce v klubech. Během loňského roku jsem s kolegou Jakubem Petrem (hlavní trenér reprezentace U18, pozn. aut.) navštívil několik akademií po celé republice a došli jsme k závěru, že trenéři zápal pro práci mají. Jen musíme opravdu děti správně vychovávat od toho nejmladšího věku.

Jsem rád za to, že byla Filipem Pešánem prostřednictvím kritiky otevřena diskuse a prostor ke změnám. Dobré je, že oproti minulým rokům se kluby přihlásily a byly pro, aby se v hokejovém prostředí u nás vytvořilo konkurenční prostředí včetně obměny systému soutěží. Musíme si upřímně a otevřeně říct, že v současné chvíli zaostáváme za světovou elitou. Nedokážeme je dohnat hned, ale musíme dennodenně dělat vše pro to, abychom je postupně doháněli.

Projekt Dukla v Litoměřicích. Zajímá mě, jak na něj nahlíží reprezentační trenér a zda by třeba plánování podobných akademií a projektů mohlo přispět k lepší mládeži?

Jelikož mám možnost sledovat tento projekt teprve necelou sezonu, tak má odpověď nebude zcela rozsáhlá. Mohu však říct, že nám jako realizačnímu týmu před již uplynulým světovým šampionátem litoměřický projekt velmi pomohl. Hráči, kteří neměli klubovou příslušnost či možnost nikde hrát, dostali příležitost se zapojit do této organizace a získali alespoň nějaké herní minuty před závěrečným turnajem.

Co se bude dít dál, bude hodně záležet na novém režimu mládežnických i seniorských soutěží. Dojde ke zúžení, rázem bude sestupovat mnohem více týmů, takže se teprve uvidí, jaký to bude mít dopad. Může to být problematické směrem k obsazení týmů, to je asi jednoznačné.

Vrátím se ještě k tomu, co jsme už naťukli. Pokud by se mladý hokejista juniorského věku chtěl vydat na zahraniční angažmá, která země podle vás splňuje ty nejlepší atributy?

Kdybych měl být ten, kdo bude hráčům radit, ať u nás nezůstávají, což bych samozřejmě jako trenér dvacítky asi dělat neměl (smích). Každopádně, když půjdu trochu do historie, tak například Švédsko pomohlo v mladém věku Davidu Pastrňákovi nebo Jakubu Vránovi. Takže si troufám říct, že tato země je pro hráče v šestnácti a sedmnácti letech vhodnou volbou, alespoň kluci ukázali, že tato cesta se zdá být správná. Když se podíváme do sousedního Finska, tak tam máme obránce ročníku 2004, který se pomalu zapracovává do elitního juniorského týmu. Ale nutno říct, že tam není první rok, je tam déle.

Na druhou stranu si myslím, že tento progres prospívá opravdu jenom jedincům. Z toho množství, které v zahraničí máme, nevidím u mnohých nějaký viditelný posun. Byl bych moc rád, kdybychom u nás dokázali vytvořit takové podmínky, aby hráči po mistrovství světa do osmnácti let předváděli své dovednosti v českých soutěžích a svou kvalitou oslovovali týmy tak, aby si zde vybojovali svou pozici. K tomu by mělo napomoct již zmiňované zúžení juniorských soutěží.

Pojďme nyní nahlédnout do extraligy. Sám jste působil v Karlových Varech, dokonce jste je křísil ze samotného dna tabulky. Sledujete letošní ročník pozorně? Ve kterých týmech momentálně vidíte nejlépe odvedenou práci?

Nechtěl bych se nějak blíže vyjadřovat k jednotlivým klubům, to mi nepřísluší, to je práce zase jiných. Mně osobně se líbí práce v Plzni, když se podíváme na současný kádr, tak můžeme vidět hned několik odchovanců, což je velice dobrá cesta. Momentálně tak na mě působí ze všech týmů nejvíce.

Dva roky jste měl tu možnost spolupracovat u reprezentačního áčka s jedinečným trenérem Milošem Říhou. Jak na uznávaného kouče vzpomínáte? Byla jeho tvrdá škola správným impulsem pro český hokej?

Vždycky budu na pana Říhu vzpomínat s obrovskou pokorou. Byl to chlap, byl to trenér, který za jakékoliv situace uměl říct svůj názor a za ním si poté stál. Během jeho jedinečné kariéry se naučil těmto návykům, a proto byl všemi lidmi respektován. I těmi, kterým se mnohdy jeho vyjádření nepozdávala. Jak říkám, krásné vzpomínky na naši spolupráci.

V úspěšné éře libereckých Bílých Tygrů jste byl asistentem Filipa Pešána. Poznal jste ho jako trenéra i člověka, je právě on tím vhodným adeptem na takhle důležité pozici v českém hokeji? Dokáže doopravdy zvednout potápějící se loď?

Podám si zde řečnickou otázku. A kdo jiný? Prošel si v organizaci všemi pozicemi, nabyl velké zkušenosti a troufám si říct, že opravdu letité. Na druhou stranu je velký rozdíl řídit klub, nebo český hokej. O tom rozhoduje vedení svazu, a to svou odpověď dalo: bude to pan Pešán. Má prostor se ukázat.

Učil jste zeměpis a tělocvik na základní škole. Jsou děti v Česku vedeny správným směrem, nebo máte stále obavy z budoucí „počítačové“ generace?

Když se na tuto problematiku podíváme z obecného hlediska, tak obavu musí mít celý svět. Navíc si nemyslím, že v informačních technologiích směrem k dětem jsme nějak napřed (smích). Je to o nás, o komunitě trenérů, a to ve všech sportech. Důležitá je v neposlední řadě také správná práce s rodiči hráčů, ale už od toho nejútlejšího věku. Je to zkrátka podobný proces, jaký jsme rozebírali v oblasti hokeje. Musí fungovat dospělí lidé celkově, jinak se naše děti posouvat nebudou.