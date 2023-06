Budoucnost trenéra hokejové reprezentace Kariho Jalonena je i nadále nejistá. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) dnes projednal koncepci současného realizačního týmu pro následující sezonu s vrcholem v podobě domácího mistrovství světa v Praze a Ostravě, kterou označil za neuspokojivou. O tom, zda Jalonena odvolá, ale nerozhodl.

Kari Jalonen na tréninku české reprezentace. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Podle stručné tiskové zprávy, kterou představitelé ČSLH vydali, si členové výkonného výboru stanovili jednotlivé kroky, kterými se budou v následujících dnech zabývat. O složení realizačního týmu pro nadcházející sezonu 2023/24 rozhodnou "v nejbližší době".

„Vzhledem k tomu, že jde o domácí hokejové mistrovství světa, což je pro české sportovní fanoušky největší akce roku 2024, nechceme se unáhlit a chceme učinit to nejlepší a nejsmysluplnější rozhodnutí,“ uvedl prezident svazu Alois Hadamczik.

Obdobně zástupci ČSLH rozhodli i 8. června, kdy Jalonen a další členové realizačního týmu na výkonném výboru předkládali své analýzy nevydařeného světového šampionátu v Rize a Tempere. Český tým v květnu vypadl ve čtvrtfinále a obsadil celkově 8. místo, což je historicky nejhorší výsledek.

Upádek kreativity

Trenérskému týmu v čele s Jalonenem vyčítala široká veřejnost defenzivní pojetí hokeje a kopírování stylů jiných hokejových velmocí. Podle slov fanoušků národnímu týmu vymizela především tradiční česká kreativita, která národní tým během největších úspěchů zdobila.

„Výkonný výbor se k nějakým změnám a všemu, co a jak by bylo do budoucna dál, staví velice zodpovědně. Jednání jsou velmi dlouhá a náročná,“ uvedl tehdy Hadamczik. Generální manažer Martin Havlát následně dostal za úkol, aby nejpozději do 20. června s Jalonenem a spol. vypracovali podrobnou zprávu s plány pro další sezonu. Výkonný výbor s ní ale dnes jednohlasně nesouhlasil.