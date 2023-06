Hokejoví ilumináti vyštípali Jalonena. Trapná fraška má v Česku tradici

Finský trenér Kari Jalonen u české hokejové reprezentace skončil. Nahradil ho Radim Rulík a jeho tým od úspěšné dvacítky. To, co se vědělo už měsíc, po dlouhých a nesmyslných průtazích konečně potvrdilo i svazové vedení. Neobešlo se to bez nedůstojného mlžení, vyhrožování právníky, obviňování ze lži. Proč to v českém hokeji nejde civilizovaněji? O tom píšeme v komentáři Deníku.

