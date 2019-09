Jenže třeba fantom Marek Čiliak se s tímhle heslem asi zrovna neztotožňuje. V přípravě naskočil do tří zápasů, ve kterých obdržel šestnáct branek. „Defenziva představuje náš největší problém,“ nezastírá hlavní kouč Komety Petr Fiala. „Na to, že si hru v obranném pásmu často rozebíráme, kupíme množství chyb,“ dodává.

Že hra směrem dozadu hoří komplexně, se říct nedá. „Někdy pracujeme docela dobře, jenže následně v zápalu boje vypadneme z role, z čehož pramení soupeřovy šance a branky,“ říká Fiala.

Součet obdržených gólů v přípravě dává z pohledu Komety hrozivou číslovku 27. A to po devíti odehraných duelech, což před začátkem extraligy není lichotivá vizitka.

Obrana Komety a kdo v ní s kým?

- Předpokládané složení obranných dvojic:

1. Ondřej Němec – Jan Štencel

2. Filip Pyrochta – Ivan Baranka

3. Tomáš Bartejs – Michal Gulaši

7. obránce: Tomáš Malec

- Produktivita obránců v přípravě:

1. Tomáš Bartejs 8 zápasů – 6 bodů (1 gól+5 asistencí)

2. Ondřej Němec 7 – 3 (1+2)

3. Michal Gulaši 7 – 3 (1+2)

4. Filip Pyrochta 7 – 2 (1+1)

5. Ivan Baranka 7 – 2 (0+2)

6. Tomáš Malec 6 – 0 (0+0)

7. Jan Štencel 4 – 0 (0+0)

Fiala avizoval, že vyznává ofenzivní styl. Průměr tří obdržených gólů na zápas si však zcela jistě nepředstavoval. „V defenzivě je třeba zacelit mezery, ještě víc ji zpevnit,“ nabádá brněnský zadák Jan Štencel.

Největší problém spatřuje v komunikaci. „Špatně si rozebíráme protihráče. Pokaždé jde o prkotinu, jež rozhoduje. Tyhle věci je třeba dát pryč, podívat se na ně na videu, poučit se z nich a příště se jich vyvarovat,“ líčí čtyřiadvacetiletý obránce.

Zatímco defenziva skřípe, v útoku panují střelecké hody. Kometa v předsezonním období nasázela rovných třicet branek. Jenže co naplat, pokud prakticky stejné množství Brňané dostanou. „Potřebujeme se zaměřit na vlastní pásmo. Schválně nezmiňuji obranu, protože dozadu pracuje celá pětka. Bránit musíme prostě všichni,“ podotýká brněnský útočník Petr Holík.

Defenziva zatím pokulhává

Rovněž se mu nelíbí divoké skóre z přípravy 30:27. „V obranném pásmu máme někdy chaos a zbytečně létáme tam, kam nemáme,“ zmiňuje Holík.

„Taky si musíme lépe hlídat protiútoky. Tím že v útoku vystřelíme, naše práce nekončí. Sbírat odražené kotouče máme rovněž v popisu výkonu služby,“ doplňuje.

Nicméně statistika obdržených branek jde přece jen hlavně za zadáky. Těžko vyčítat útočníkům, že tým dostává příliš mnoho gólů. „Je to o postavení každého. Ale jasně, hlavní kus viny jde za námi, za obránci. Především od nás se očekává, že vyčistíme prostor před gólmanem. A taky že posbíráme odražené kotouče, jestliže ne, je zle,“ říká Štencel.

„Přesto jsme pořád jeden tým. Na ledě musíme hrát komplexně jako pětka,“ upozorňuje.

Jedno je zřejmé. Defenziva nefunguje tak, jak má. Proto není divu, že se trenéři Brna odhodlali ke korekturám ve složení obranných párů. „Nezdálo se nám, jak fungovaly. Sáhli jsme ke změnám, ale teprve uvidíme, jestli správně,“ poznamenává Fiala.

Namíchat dokonalou příchuť koktejlu zabere nějaký čas. Co se týče složení defenzivní linie Komety, doposud se nevytvořil výsledný produkt, jež může jít do prodeje. „Zatím to byla jen příprava, zkoušely se různé varianty,“ podotýká Štencel.