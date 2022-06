Na jednom se shodnou asi všichni. Nejen uchazeči o vedení hokeje, ale i funkcionáři, trenéři, hráči, rodiče malých hokejistů a v neposlední řadě fanoušci. Na čem? Že s druhým nejpopulárnějším sportem v Česku je něco špatně, a to dlouhodobě. Změny jsou nutné. Jenže tady shoda končí a začínají hádky, spory a osobní animozity.

Tomáš Král, který svaz kormidloval dlouhých čtrnáct let a nyní ve funkci předčasně skončil (především kvůli tomu, že se provalila jeho někdejší spolupráce s komunistickou tajnou službou), byl mistrem zákulisních tahů a navazování kontaktů. Bylo by naivní předpokládat, že jeho vliv zmizí v okamžiku, kdy za sebou zabouchne kancelář. Jeho nástupce ostatně bude mít k ruce výkonný výbor, jehož složení je stále ještě z větší části „královské“.I proto nejdřív nechtěl bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik kandidovat, o volbách pohrdavě mluvil jako o „paskvilu“, nakonec ale otočil. Prý na žádost okolí.

Hadamczik a Šlégr

Mezi fanoušky i sázkaři má díky své ostré kritice svazového vedení největší podporu, v samotných volbách to však moc velké plus není. Možná spíš naopak.„Nejdu do boje, jdu přednést svůj program. Když si mě hnutí vybere, budu mít povinnost pracovat tak, jak slíbím,“ hlásí Hadamczik, který prý aktivně žádné hlasy pod svůj prapor neshání. Podle sázkových kanceláří je hlavním favoritem voleb kromě Hadamczika bývalý obránce (a poslanec) Jiří Šlégr, za nímž je znát vlivná podpora Jaromíra Jágra.

V samotném libeňském sídle hokejového svazu má solidní pozici především Otakar Černý mladší, manažer Síně slávy. Mezi kluby se těší silné podpoře jihlavský boss Bedřich Ščerban, naganský hrdina Dominik Hašek má podle všeho nižší šance.Při zvažování kandidátů se opakovaně hovoří o trápících se reprezentačních výběrech, exodu nejtalentovanějších hráčů do zahraničí a neustále proklínaném (nicméně stále přetrvávajícím) tabulkovém odstupném. Jde samozřejmě i o mistrovství světa, které za dva roky hostí Praha s Ostravou a posledně přineslo do svazové kasy stamiliony.

Hnijící kořeny

Skutečný problém je ale hlouběji – v nejnižších patrech hokejového hnutí, kam není tolik vidět. Když hnijí kořeny stromu, je sklizeň mizerná i při sebelepší péči.„Aby se to změnilo, musí tam být opravdu střelec s pravomocí udělat si kolem sebe tým, který by vytrhal ty shnilé zuby zakořeněné dole, kde to létá z ruky na ruku.

A to nemluvím o penězích, jsou to spíš zastaralé a neflexibilní věci a zvyky, kamarádšofty a podobně,“ řekl Deníku Josef Zajíc, kladenská legenda.Otázkou je, kdo bude mít chuť a především sílu opravdu říznout do zavedených (ne)pořádků. Uspěje-li konzervativnější křídlo kolem Šlégra, zásadnější řez se očekávat nedá.

Příliš ukvapené změny by však zase mohly vést k chaosu, nehledě k tomu, že samotný prezident bez podpory dalších vlivných sil nezmění nic.