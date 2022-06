Colorado vs. New Jersey (Stanley Cup 2001)

Šampioni Stanley Cupu z roku 2001: Martin Škoula (vlevo) a Milan Hejduk.Zdroj: ČTK/Kamaryt Michal

Dodnes bývá tato sedmizápasová finálová série napříč zámořskou hokejovou společností připomínána jako jedna z nejlepších v novém století. Bohatá byla rovněž na českou účast, do akce o blyštivý pohár se tehdy zapojila hned pětice hokejových krajanů. Historickou jízdu Avalanche režíroval kanonýr a miláček Denveru Milan Hejduk, v kabině Colorada sedával i mladičký obránce Martin Škoula. Rudé ďábly zase táhlo ostřílené ofenzivní trio Patrik Eliáš-Petr Svoboda-Bobby Holík.

A skutečně šlo o finále, které hladovým očím hokejových fanoušků nabídlo úplně vše. Všichni Češi se navíc alespoň jednou zapsali do bodových statistik, naději na úspěch Devils neustále živila zejména spolupráce mezi Eliášem a Svobodou. Na neuvěřitelně sehranou partu z Denveru to však nestačilo. Závěrečné sedmé klání na ledě New Jersey ovládlo Colorado 3:1 a podruhé během šesti let tak pozvedlo nad hlavu věhlasný Stanley Cup. Na třetí skalp ale čeká až dodnes.