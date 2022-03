Souboj v O2 areně byl o polovinu kratší než ten v Norsku. Sparta urvala výhru ve 104. minutě. Ale i extraligovým hráčům během maratonské bitvy pořádně vyhládlo. V kabině Sparty to během pauzy vypadalo jako v bufetu. „Já jsem si dával gely, ale někdo měl pizzu,“ chechtal se Július Hudáček.

Gólman Pražanů úvod zápasu proseděl na střídačce, do utkání naskočil až v průběhu druhé třetiny. I tak byl utahaný jako pes. „V téhle aréně je strašné teplo, úplný extrém. Hráč je vyčerpaný jen z toho. I já jsem byl zpocený, a to jsem jen seděl na lavičce,“ líčil Hudáček.

Nejdelší hokejové zápasy.

Síly rychle ubývaly. „Bylo to mentálně a fyzicky náročné,“ přitakal hrdina dlouhého večera Tomáš Pavelka, který vítězným gólem na 5:4 v čase 103:28 poslal Spartu do semifinále. „Ani nevím, jestli to byla pátá, nebo šestá třetina, už jsem se ztrácel. Měl jsem toho plné zuby. Kdybych šel slavit do hospody, tak usnu na stole,“ smál se.

Hráči litovali i fanoušky, kteří dorazili do arény před sedmou hodinou a do postele se dostali až po půlnoci. „Věděli jsme, že je to pro ně dlouhé,“ přikývl Hudáček. „Všechny děti, co jdou do školy, ať se za mnou staví, napíšu jim klidně omluvenky. I rodičům do práce napíšu,“ žertoval Pavelka.

Šlo o druhý nejdelší mačv historii českého play-off. Jen pár minut chybělo k překonání rekordu z roku 2013. Tehdy zápas mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi rozsekl po 113 minutách a 51 sekundách Peter Húževka.