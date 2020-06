"Vážím si toho hrozně moc. Byl jsem překvapený, že jsem se objevil v tomto seznamu, už jen to mi udělalo velkou radost. Ale na rovinu říkám, že hokeji dávám maximum. Dávám do toho srdíčko a maximum každý den. Miluju to. Dělám to, co mě baví, což je to nejdůležitější. A jsem rád, že tu moji práci někdo vidí," řekl Kempný novinářům po čtvrteční fotbalové exhibici ve prospěch Nadace Jakuba Voráčka.

Pracovat nepřestal ani během koronavirové pauzy poté, co se 12. března zastavila NHL. "Když to vezmu z osobního hlediska, tak je nepříjemné, když nám přeruší sezonu, ale já se snažím ten čas, který mám, co nejlépe využít. Pořád pracuju na nějakých nedostatcích, co mám stále s nohou. A snažím se připravit, jak nejlépe mohu, kdyby sezona začala. Dělám maximum, abych byl stoprocentně připravený," ujistil.

Alespoň v tomto ohledu je pro něho nečekaná herní přestávka pozitivem. "Přesně tak. Loni jsem vlastně neměl žádné léto a nemohl trénovat. V sezoně jsem si pak prošel pár krizemi, kdy se to ozvalo. To léto hokejista potřebuje. A já konkrétně hrozně moc. Jsem rád, že teď mám nějaký čas, abych zařadil před sezonou kvalitní přípravu a byl stoprocentně připravený," pochvaloval si devětadvacetiletý obránce, který se loni 20. března zranil, se stehenním svalem musel na operaci a pak si prošel dlouhou rekonvalescencí. V této sezoně už ale odehrál 58 utkání.

O přesunu ze zámoří nějaký čas přemýšlel. "Chvíli jsme čekali. Nevěděli jsme, jak se vše bude vyvíjet. Nějaká situace byla tady v České republice, zase trošku jiné to bylo v Americe, tak jsme chvilku nevěděli, zda opustit Ameriku. Ale situace tady byla mnohem lepší, tak jsme se rozhodli odletět domů a strávit ten čas tady s rodinou a kamarády. Navíc už se můžu připravovat v podstatě normálně, takže i z toho důvodu myslím, že jsme udělali dobře, přestože mám samozřejmě své zázemí i ve Washingtonu," připomněl.

Jak strávil čas?

Jak strávil čas od návratu? "Prvních čtrnáct dnů v karanténě," pousmál se Kempný. "Potom byly zavřené posilovny a nic se nemohlo, takže jsem si udělal posilovnu doma a připravoval se. A jakmile to šlo, začal jsem přípravu se svým kondičním trenérem, chodíme s klukama na led, což musím říct, že podmínky máme momentálně skvělé. Snažím se také často hrát tenis, který mě hodně chytil. Jde to s hokejem pořád dokola, vedle toho se samozřejmě také věnuju rodině," přiblížil Kempný.

Dohrání sezony vnímá jako přirozenou snahu NHL zachránit, co se dá. "Na rovinu - lítají tam velké peníze. Takže chápu vedení a vůbec celou NHL, že to chtějí dohrát. Pořád samozřejmě nevím, jak to celé bude a jak to dopadne, kdy budu odlítat do Ameriky, takže pořád zůstávají otazníky a nedořešené věci. Uvidíme, jak to dopadne," podotkl Kempný, přestože přiznal, že jde o velký zásah do režimu, na který jsou hokejisté zvyklí.

I třeba s výhledem na zamýšlené posunutí startu příštího ročníku NHL, který by měl začít místo prvních říjnových dnů až zhruba na přelomu roku. "Samozřejmě to není příjemné. Sezona se nám přerušila a jsme nějaké tři čtyři měsíce bez hokeje. Situace je ale pro všechny stejná. Bohužel se stalo, co se stalo, celý svět byl - a někde stále je - vzhůru nohama. Nedá se nic dělat," konstatoval Kempný.

Capitals patřili v dosud odehrané části sezony k nejlepším. Hodonínský rodák ale tuší, že šance na zisk Stanley Cupu budou po dlouhé odmlce velmi vyrovnané. "Všichni kluci budou čerství, budou nalítaní, takže co se týká těch šancí v play off, tam může vyhrát každý. Bude rozhodovat momentální forma. Ale když chce člověk vyhrát Stanley Cup, musí porazit každého, tam si nemůžeme vybírat. A my uděláme maximum, abychom byli hned od začátku dobře připravení, abychom to dobře odšpuntovali," uvedl Kempný.

Hrát se bude navíc jen na zvolených centrálních místech bez diváků. "Asi nelze očekávat jinou variantu… Pokud se začne hrát, bude to bez diváků. Co k tomu říct? Nevím, kdy jsem hrál naposledy bez diváků. Možná to bude nějaký dorost, juniorka, něco takového. Budeme si na to muset zvyknout, určitě to bude jiné," dodal předloňský vítěz Stanley Cupu.