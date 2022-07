Po nástupu nového prezidenta českého hokeje Aloise Hadamczika ke kormidlu to zatím vypadá, že tuzemská scéna se směrem k odchodům hráčů do ruské KHL zády prostě neotočí. Naopak takoví Finové a Švédové už pohrozili svým hokejistům jasnými sankcemi, bez ostychu se k nim přidali i poněkud nečekaní společníci z Pobaltí.

Ano, jako další museli prásknout do stolu Lotyši, kteří se mimochodem do radikálních rozhodnutí týkajících se válečného konfliktu na Ukrajině pustili už dříve jako jedni z úplně prvních zástupců západní strany barikády. V dubnu přijala tamní vláda zákon zakazující sportovcům, klubům a trenérům účast na turnajích pořádaných v Rusku či Bělorusku, lotyšským sportovcům bylo taktéž zakázáno spolupracovat s ruskými a běloruskými agenty.

Ani zákaz Indrašise nezastavil

Jediný lotyšský zástupce ruské KHL Dynamo Riga nadobro opustil tuto milionářskou soutěž, všechny mezinárodní mítinky, ať už mistrovství či pouhé závody, na nichž se více než 50% podíleli ruští a běloruští sportovci, byly a jsou pro lotyšské sportovce zakázaným ovocem. Zatímco tady setrvalo u velkých řečí o převratných sankcích, tam se veškerá slova postupně měnila v činy.

A když později parlament v Rize vydal další důležité rozhodnutí o tom, že lotyšští sportovci mají jasný zákaz odejít za kariérou do Ruska či Běloruska, bylo téměř nemyslitelné, aby se nějaká z tamějších hokejových hvězdiček zvedla a v poklidu odletěla směrem na východ.

Jenže to, co se zdálo býti naprosto nemožné, se posléze stejně ukázalo jako reálné. O veškerou pozornost a negativní zář reflektorů se přihlásil hokejový reprezentant Miks Indrašis, který se navzdory všem výhrůžkám ze strany státu rozhodl odejít za dalším angažmá do ruské KHL.

Tam sice pravidelně nastupoval už od roku 2012, převážně pak v dresu „domácí“ Rigy, avšak na konci loňského ročníku se musel z důvodu války na Ukrajině a následného zákazu hraní v Rusku přesunout do švýcarského Bielu. V zemi helvétského kříže ovšem setrval opravdu jen několik málo týdnů. Jakmile s týmem vypadl v play-off, okamžitě zabalil kufry a zamířil zpátky domů.

Miks Indrašis zazářil na domácím šampionátu před dvěma lety.Zdroj: Galerie IIHF

Je to zrádce, píší v Lotyšsku

V rámci posezonních vyjednávání údajně neobdržel žádnou lákavou nabídku ze společnosti nejlepších evropských soutěží, proto se rozhodl pro návrat tam, kde to znal nejlépe. Pro Indrašise možná krok do bezpečí, pro drtivou většinu společnosti přitom doslova sebevražedná stanice. Rusové jeho krok srdnatě brání, doma v Lotyšsku je fanouškům pochopitelně pro smích.

„Jeho návrat do KHL mě vlastně ani nepřekvapil. Může si dělat, co se mu zachce, a hrát, kde chce. Ale jít do Ruska a dobrovolně sloužit jejich propagandě? Tady je zbytečné cokoliv říkat,“ napsal lotyšský novinář Alvis Kalnins.

Účastník devíti světových šampionátu si však svým podpisem v armádním moskevském klubu Spartak proti sobě poštval celé Lotyšsko. Domácí média o něm píší jako o zrádci a národním zklamání, někde se dokonce hovoří o tom, že si tímto gestem zcela uzavřel dveře do své domoviny.

Zabránit Indrašisovi vstoupit na území Lotyšska zřejmě nepůjde, nicméně s národním dresem se může hokejový reprezentant hodně brzy skutečně rozloučit. Po jeho podpisu smlouvy v Moskvě totiž přispěchalo s nekompromisním vyjádřením lotyšské ministerstvo školství, které oznámilo, že pokud nastoupí k jedinému utkání v dresu Spartaku, dostane doživotní zákaz reprezentovat svou zemi.

A to už je sankce, nad kterou se asi vyplatí pár okamžiků přeci jen popřemýšlet. Tak či onak, Indrašis svůj přesun do Ruska a zejména budoucnost v něm ve vlastních rukou (naštěstí) ještě nemá.

Trumfy totiž drží pobaltská strana, která by musela podškrtnout a schválit mezinárodní přestup. Lotyši však ze své suverenity uhnout nehodlají. A neměli by, pokud nechtějí zažívat to, co se nyní odehrává třeba na Slovensku.