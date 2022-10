Čtrnáct amerických a k tomu až neuvěřitelných osmačtyřicet kanadských hokejistů. Celkem 62 zámořských zástupců, kteří bez ostychu nadále bruslí po ledě se znakem ruské KHL na rameni. Číslo, které na první dobrou doslova bije do očí.

Někteří hájí barvy klubů přímo v zemi válečného agresora, jiní jsou rozprostření po sousedním Bělorusku či Kazachstánu. Tak nebo tak, v současné chvíli by jim do smíchu být úplně nemělo.

Poté, co prezident Putin vyhlásil minulý týden částečnou mobilizaci, pronikají z východu zprávy o tom, že nečekaná situace v zemi zamávala rovněž s děním tamější hokejové soutěže. Byť ruská média samozřejmě referují o úplném opaku.

Zámoří se snaží, sami hráči ovšem ne

„Je to jako mávat prstem na malé dítě. Efekt je to pouze vizuální. V tuto chvíli není skutečný důvod k panice, opravdu ne,“ ujišťuje Michail Zizlis z deníku Sport Express.

Ovšem tento názor rozhodně nesdílí zámořské úřady, které se rozhodly okamžitě jednat. Kanadská vláda doporučila svým občanům, aby opustili krajinu, dokud to je stále možné. A navíc upozornila, že každý, kdo vlastní i ruský pas, může dokonce obdržet povolávací rozkaz.

„A také si myslíme, že sportovci, kteří se rozhodnou spojovat se s Ruskem a Běloruskem a dobrovolně tam hrát, by to měli veřejně vysvětlit,“ dodává Adrien Blanchard z kanadského ministerstva zahraničních věcí.

S podobnými kroky následně přispěchala také americká ambasáda v Moskvě, jež žádá po občanech USA urychlený návrat za moře. Jenže vedení KHL s poklidem odpovědělo, že mobilizace se rozhodně netýká těch, kteří nemají ruské občanství.

A jak se zdá, tak ani samotní legionáři na východě nejeví žádné známky obav či strachu z toho, co bude dál. Celou situaci vysvětluje agent Ritch Winter, který má v KHL tři kanadské klienty.

„Každý zápasí se svými rozhodnutími. Neslyšel jsem však od nikoho, že by se obával o bezpečnost. Nestrachovali se tehdy, takže se nebudou strachovat ani teď. Proto jsou tam,“ prozradil jako jeden z mála zámořských agentů.

„Ale pokud se situace dramaticky změní, což klidně může brzy nastat, tak očekávám, že někteří hráči svůj postoj přehodnotí,“ dodává.

Jedním z kanadských "uprchlíků" v ruské KHL je Anthony Camara, někdejší miláček pardubických tribun.Zdroj: Ladislav Adámek

Zmizte, nebo může být zle, varuje USA

Ovšem nejen on, ale i veškeré úřady za velkou louží si moc dobře uvědomují, že už brzy může být pozdě. Možnost komerčního cestování je čím dál omezenější, stejně tak i poskytování konzulárních služeb zámořskými institucemi.

A nebojácnému Putinovi s jeho skupinkou mocných přátel z Kremlu rozhodně nebude dělat žádné potíže zopakovat si nedávný případ basketbalistky Brittney Grinerové, jež byla za zvláštních okolností odsouzena na devět let. A tento vysoký trest si odpykává právě v Rusku.

„Občané USA by teď vůbec neměli do Ruska cestovat. A ti, kteří se v něm nyní nachází, by měli ihned odjet, dokud ještě zbývají alespoň omezené možnosti vycestování ze země,“ vyzvala americká ambasáda.

Veškeré obavy potvrdil i odborník na ruský právní systém William Pomeranz, jenž připustil, že problém pro americké a kanadské hokejisty může být co nevidět za dveřmi. A nic tomu nepomůže ani fakt, že řada hvězdných Rusů nadále působí v zámořské NHL.

„Tato skutečnost nebude mít žádný vliv na nějakého Kanaďana, když se v Rusku rozhodnou, že na něm udělají exemplární případ. To, že ruští hokejisté hrají v USA, nezabrání tomu, aby někdo uvízl v ruském právním systému,“ myslí si Pomeranz.

„Jestli se tak stane, cesta ven už existovat nebude,“ připustil.