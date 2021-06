Vedení města, statici a nakonec i kladenští extraligoví hokejisté si lámou hlavu, co dál. Jisté je, že termín dokončení rekonstrukce, která je plánována zkraje podzimu, se nenadálou komplikací protáhne i prodraží. Důležité je najít rychle optimální řešení, jak problém vyřešit a také místo, kde zahájí kladenští hokejisté novou sezonu.

„Zatím není možné cokoli sdělit, pouze to, že problém nastal a je potřeba ho vyřešit. Byli přizváni statici, jak ze strany investora, zhotovitele i nezávislý statik, kteří hledají nejschůdnější a nejrychlejší řešení. Více budeme vědět nejdříve příští týden ve středu 23. června po kontrolním dni,“ potvrdil Jiří Chvojka, jednatel Sportovních areálů města Kladna a náměstek primátora.

Dokončení stavby se může protáhnout

Vzhledem k tomu, že nikdo nemůže předjímat rozhodnutí statiků, investor zatím nedokáže odhadnout případný časový posun dokončení stavby. Mohou to být týdny, ale i měsíce.

„Problém nijak nezastíráme, jelikož se od počátku vědělo, že skutečný stav konstrukce zjistíme až po sejmutí střechy. Jsme pochopitelně zklamaní, ale je vidět, že dřívější používané technologie byly zkrátka jiné, než jsme dnes zvyklí. Ale až takovou komplikaci jsme nečekali,“ přiznává Chvojka.

Jak se nyní ukázalo beton skeletu za desítky let velmi zvětral a ani železná konstrukce není na všech místech shodná, někde už dokonce chybí. „Musí se proto najít optimální řešení i s ohledem na čas, jak konstrukci zpevnit,“ dodal Chvojka.

Kladno mělo navíc do konce června pronajatý na výškové práce speciální dlouhoramenný jeřáb. Ten je aktuálně v republice jediný, druhý pracuje v Rakousku. „Rozhodli jsme se proto jeřáb ze stavby uvolnit, přesunul se na jinou zakázku. Až problémy vyřešíme, stroj se k nám posléze vrátí,“ vysvětlil Jiří Chvojka.

Klub chystá plán B

Časová tíseň je pro všechny největší komplikací, která rmoutí i majitele hokejového klubu Rytíři Kladno Jaromíra Jágra, jelikož neví, jak dlouho budou muset jeho svěřenci hrát mimo Kladno. Ti se s velkou slávou po roční pauze vrátili do extraligy.

Klub proto nyní připravuje plán B. Ten ještě není zdaleka hotov, ale počítá se v něm buď se stěhováním na čas do jiné arény, nebo s prohozením pořadatelství domácích zápasů. Tuhle variantu zvolili Rytíři například při poslední rekonstrukci v roce 2014, kdy mohli začít hrát doma až v prosinci.

„Možností kde hrát případně domácí zápasy moc není, ne každý stadion má licenci na extraligu. Možností je Sportovní hala v Holešovicích, ta je nejblíž,“ říká mluvčí klubu Lukáš Jůdl s tím, že hokejisté by do Holešovic šli jen velmi neradi. Spíš jen kdyby to bylo nevyhnutelné.

Lepší variantou je přehození některých domácích zápasů. „Jenže tady bude záležet na tom, jak se k tomu postaví extraliga a zda s tím bude souhlasit. My pořád doufáme, že se rekonstrukce stihne včas, nebo bude mít jen minimální prodlevu, pak by to bylo řešení,“ říká Jůdl.