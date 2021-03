Vladař to má za mořem těžké. Jeho Boston Bruins disponují jednou z nejlepších dvojic v NHL - jedničkou je Fin Tuuka Rask a dvojkou Slovák Jaroslav Halák. Jenže Rask je zraněný a Halák sice zachytal skvěle proti Rangers, kde zahráli Medvědi jinak otřesný zápas, ale proti Pittsburghu v prvním měření sil pustil unavený Slovák i špatné góly. A tak do odvety nasadil Boston Vladaře, jenž proti hvězdným Crosbymu či Malkinovi kryl 34 střel a dovedl Boston k výhře 2:1. Třešničkou na dortu je, že byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.

Vladař už zasáhl do NHL v posledním play off, když střídal Jaroslava Haláka v utkání s Tampou Bay ve 32. minutě za stavu 1:4 a pustil tři góly z 12 střel. Třiadvacetiletý brankář tentokrát zářil a nejlepší zákrok vytáhl v polovině úvodní třetiny, v níž obral Coltona Scevioura o vyrovnávací gól na 1:1. Útočník Pittsburghu už zakončoval do prázdné branky, ale český gólman proti střele natáhl hokejku, kterou puk trefil.

Šance v A týmu

Vladař je původem pražský gólman, který ale v dorostu hájil pět roků branku Kladna. V poslední sezoně dokonce dostal jako šestnáctiletý šanci v A týmu a dařilo se mu - v osmi zápasech stlačil průměr obdržených branek pod dvě na 1,97!

V aktuální sezoně se hovořilo o tom, že by Vladař mohl pomoci Kladnu v Chance lize, ale nakonec ho majitel klubu Jaromír Jágr uvolnil do Pardubic, jim mladý brankář hodně pomohl po špatném extraligovém startu. Pardubice později poslaly do Kladna jiné hráče, Rusa Stěpana Zacharčuka a útočníka Ondřeje Machalu.