Kladenský manažer David Čermák změny v herním řádu extraligy odsouhlasené výkonným výborem Českého svazu ledního hokeje komentovat moc nechtěl. Dlouhodobě tvrdí, že změn je moc.

Rytíři Kladno - HC Litvínov 2:5 / příprava LH 6. 8. 2019, David Čermák | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

„Není normální, že se systém mění každý rok. Nám by nevadila baráž, kdyby bývala zůstala. Nebo přímý sestup a postup, ale zase - jen kdyby to nějakou dobu vydrželo. Už by to opravdu mělo ustálit, tohle se nám nelíbí,“ tvrdí Čermák, jehož tým tak jako tak v touze po postupu bude muset vyhrát play off I. ligy.