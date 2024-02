Pondělní hokejový zápas Kladna s Vítkovicemi extraligovou kvalitu rozhodně neměl, od domácích Rytířů určitě. Víc než výhra hostů však zaujali domácí fanoušci. V hledišti jich byla jen hrstka a ti nejvěrnější pojali duel spíše jako happening, při němž se bavili vším možným, jen ne hokejem. "Jaromíre, fandíme tak, jako ty vedeš klub," vzkázali na transparentu Jaromíru Jágrovi, zřejmě nejslavnějšímu českému hráči všech dob, jemuž se ale při tvorbě týmů v posledních letech nic nedaří.

Kladno - Vítkovice, fanoušci si dělali z hokeje legraci, raději hráli badminton | Video: Jan Šejhl

Fanoušci protestovali po svém. Jedni si pinkali badminton, druzí volejbal, další se usmíval v županu a plaveckých brýlích. K tomu zpívali, třeba Není nutno, aby bylo přímo veselo. Co už jiného jim zbývá…

A tým? Frustrace z něj na konci při výsledku 0:4 jen tryskala. Nemčík se popral s Percym, Frolík sekl protihráče a dostal do konce také. Další slušňák Jakub Babka všemu nasadil korunu, krosčekoval čárového rozhodčího Raspíra. V sezoně si už možná nezahraje, i když se pak aspoň omluvil. "Konec se trochu zvrtnul," hlesl asistent kouče Vítkovic Jiří Veber, který stál na opačné straně než jeho syn, obránce Kladna…

Předčasný konec v Hradci, bleskový na Slovensku. Bartošák odmítl prohlídku

Domácí Otakar Vejvoda naznačil, že zákroky v závěru vyplynuly z rozhodování zápasu. "Nemám to rád, když to takhle dopadne, ale kdybych to chtěl říci, jak to cítím, musel bych se vyjadřovat ke čtyřem lidem na ledě a to nemohu. Některé věci jsou ale zbytečné. Pokud přijdou postihy, je to škoda, už takhle máme málo lidí," konstatoval kladenský kouč.

Vítkovice mohly vést už do první pauzy o pět gólů, ale i ony byly hlavně v koncovce marné a ne náhodou bojoval také tenhle tým dlouho na dně tabulky. Teď se částečně zlepšil, góly nakonec nastřílel i výborně chytajícímu Mitensovi a užije si play-off, což se Rytířům povedlo naposledy v roce 2013, od té doby maximálně v první lize. Tam vedou jejich kroky neomylně i letos, protože tým v aktuální formě nemá šanci ani v baráži. Zvlášť když mu schází řada zraněných opor, k nimž včera přibyli Klepiš a Jágr.

Kladno - Vítkovice, fanoušci si dělali z hokeje legraci, majiteli klubu Jaromíru Jágrovi vzkázali, že fandí tak, jak on klub vede.Zdroj: Bohumil Kučera

Rytíři nestíhají ani v dorostu

Dřív by aspoň mohli hrát junioři, jenže ti nejlepší už z klubu dávno utekli, Rytíři totiž konkurenci nestíhají ani ve třech dorosteneckých kategoriích.

Kolik fanoušků bude ve středu na Liberci, to je otázka, už takhle jich bylo maximálně kolem tisícovky. "Je to smutné, hráčům se hraje špatně. My máme šest bodů, to je skvělé, ale je mi smutno i za Kladno, přece jen jsem tady nějaký čas strávil," řekl Jiří Veber, jenž v Kladně hrával jako mladý.

Nechutný zákrok kanonýra. Úderem na hlavu poslal protihráče do nemocnice

Konec základní části bude pro A mužstvo utrpením, aktuální šňura porážek je na čísle 16. Pokud mužstvo prohraje i zbytek duelů, vyrovná neslavný rekord Chomutova ze sezony 2013/14, Piráti jich tehdy nashromáždili po sobě 24.