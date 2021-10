A zatím nepomohl ani výtah do první lajny k Davidu Krejčímu a Janu Káňovi. „Hrát s Krejčou a Kánisem je trochu jiný hokej,“ kývl uznale po prohraném domácím utkání s Českými Budějovicemi.

„Snažím se hledat prostor, aby mě svou nahrávkou mohli najít… je ale potřeba si na to zvyknout,“ pokračoval Klimek.

Se dvěma nejproduktivnějšími hráči Olomouce nastoupil už v úterním zápase na ledě Plzně. „Měli jsme pocit, že se Kučis v první lajně trochu zasekl. Chtěli jsme mu pomoct, aby se vrátil zpátky. A taky samozřejmě pomoct Klímovi. Ale zatím to moc nejde,“ okomentoval dosud neúspěšné tahy sestavou Zdeněk Moták, trenér Kohoutů.

Klimek to předtím zkoušel po boku známého kumpána Nahodila, pak mu dělal centra i Jan Knotek. Nic. Vůbec nic. 16 zápasů a v kolonce gólů a asistencí pořád svítí dvě velké nuly.

„Takový vstup do sezony jsem po osobní stránce nezažil. I v mém věku je to něco nového,“ kroutil hlavou 34letý forvard. „Chci ale zůstat pozitivní. Věřím, že se to jednou prorve,“ dodal.

Zjednodušit hru

Sám uznal, že povýšení do první letky nečekal. „Určitě mě to překvapilo,“ kývl s úsměvem. „Už jsem změnil snad úplně všechno, všechny rituály a pověry. Bohužel tam zatím nic nespadlo,“ hlesl.

Mora by jeho příspěvek potřebovala. Ale vlastně příspěvek kohokoliv. Nejprve si však musí udělat pořádek v defenzívě, bez ní totiž mnoho úspěchů slavit nebude. A jak se ukázalo, zázraky jako proti Spartě se nedějí každé kolo.

„Musíme to vzadu zjednodušit a zbytečně nepředržovat puky,“ zhodnotil Klimek zhoršenou hru olomouckého celku.

Možnost vylepšit se snad ve všech aspektech mají Hanáci už v neděli na ledě Karlových Varů, kde hrají od 15:30.