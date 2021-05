"Naprostá spokojenost nebude asi nikdy. Opět jsme měli několik okének speciálně v úvodu utkání, kdy nás častokrát podržel vynikající Šimon Hrubec v bráně," řekl Pešán při on-line rozhovoru s novináři.

"Na druhou stranu opět jsme stupňovali tempo, hráči se rozehráli. Pak jsme si pomohli přesilovou hrou, která byla do té doby naší Achillovou patou v zápase. Nakonec nám pomohla dostat se do něj. I když jsme inkasovali branku, dokázali jsme vyrovnat. Podle mě jsme pak byli v prodloužení o chloupek lepší a zaslouženě jsme brali bod navíc," dodal.

Vedle gólmana Hrubce se poprvé představily i zámořské posily - obránci Libor Hájek s Filipem Hronkem či útočník Filip Zadina, který se uvedl dvěma góly. "Jsem rád, že se jim zápas povedl. Měli jsme v plánu dostat je hlavně do zápasu, ať už jejich výkon bude jakýkoliv, aby si hlavně prošli zápasem. Po něm bude zase následovat dlouhá pauza. Chtěli jsme klidně obětovat i výsledek, aby nerozehraní kluci přesto byli v zápase. Jsem rád, že jsme výsledek nakonec obětovat nemuseli a oni zápas v podstatě rozhodli," ocenil Pešán.

A výkon Hájka z pohledu hlavního kouče? "Libor neodehrál lehké utkání. Po pauze, po cestování a navíc téměř bez tréninku… I tak byl ale jedním z našich nejlepších obránců," prohlásil Pešán.

Kluci jsou připravení

Po středečním utkání s Finy přiznal, že mu schází větší agresivita v přesilovkách a při zakončení. Tentokrát byl v tomto ohledu spokojenější. "I když jsme přesilové hry zpočátku zápasu nevyužili, přesto bylo vidět, že kluci jsou připravení a mají to vrozené. Ať už je to Hróňa, nebo Záďa. Jsou to kluci, kteří jsou zvyklí ty přesilovky hrát a jsou velmi agresivní do zakončení. První přesilovky nám to skákalo, což vzhledem k tomu, že kluci netrénovali a byli po cestě, bylo jasné, že to nepůjde hned od začátku lehce, ale kluci se s tím popasovali skvěle," chválil Pešán.

Dvojici z Detroitu Hronek, Zadina velmi dobře doplňoval Michael Špaček. "Je moc brzy na nějaké soudy, zda to může fungovat. Je to první utkání. Kluci však byli v podstatě bez tréninku přesilovek. Ráno jsme tomu věnovali asi pět minut ze zhruba dvaceti, kdy jsme byli na rozbruslení. Je to těžké hodnotit. Kluci spíš reagovali jeden na druhého, ale bylo vidět, že Filip Zadina je střelec a dneska to potvrdil," podotkl Pešán.

Klidnou sílu představoval v brankovišti jako obvykle Hrubec. "Šimon byl spolehlivý, podobně jako Roman Will včera. Odvedl klidný spolehlivý výkon, kterým dal šanci týmu uklidnit se při závarech soupeře. Dal nám velkou šanci vyhrát zápas, což je jeho role a on ji naprosto splnil," uvedl Pešán.

Kdo odchytá sobotní duel proti Rusům, ale zatím neprozradil. "Jasno mám, ale do zápasu zbývají skoro dva dny. Nechtěl bych nic oznamovat. Budu debatovat s kolegy, s trenérem brankářů Zdeňkem Orctem a rozhodneme se v pátek," řekl Pešán.

Přiznal, že má v dalším vývoji nominace ještě několik otazníků. "Určitě jsou. Během následujících dní se k týmu připojí další hráči. V pátek už by měl být na tréninku Kuba Vrána a je šance, že by proti Rusům hrál. Určitě budeme zase vyřazovat hráče, abychom měli počet, který chceme. Ale nejsem ještě schopen říct, kdo to bude. Třeba dnešní zápas dohrál Kuba Galvas se zraněním a odjíždí na rentgen do nemocnice. Otazníků bude během následujících hodin několik. Budeme reagovat dle zdravotního stavu i celkové situace," uvedl Pešán.