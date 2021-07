V noci na úterý mu sice začíná ta nejposvátnější hokejová šichta, ale první otázka na Ondřeje Paláta nemůže směřovat na nic jiného než na fotbal. Ostatně i sám útočník Tampy Bay přiznává, že ani vrcholící boje o Stanley Cup mu nezabránily po očku sledovat dění na Euru.

„Fotbal máme v šatně zapnutý pořád,“ líčí Palát, který společně s parťákem Janem Ruttou po nedělním tréninku s napětím sledoval i osmifinále proti Nizozemcům. „Šli jsme do první řady, ale dívali se i ostatní. Je super, že to kluci zvládli,“ pousmál se třicetiletý rodák z Frýdku-Místku.

Sportovní fanoušci v Česku (a potažmo i jejich rodiny) nyní prožívají náročné dny: kromě Eura odstartoval Wimbledon, po nocích zase panuje finále NHL se dvěma českými legionáři v dresu Tampy. Na co se dívat a co oželet? Těžká volba.

„Je mi jasné, že teď je pro Čechy hlavní fotbal, ale věřím, že fanoušci budou koukat i na nás, i když kvůli tomu musejí vstávat ve dvě ráno. Jsem si jistý, že brzký budíček se vyplatí,“ láká Palát na finálovou sérii. Loni dokázal s Tampou triumfovat, takže už ví, jaké to je zvednout nad hlavu stříbřitý „džbánek“ lorda Stanleyho.

Klíčový dříč v hvězdné lajně

Každý, kdo ten pocit okusil, ho chce zažít znovu. Palát není výjimkou. „Proto jsme letos snad ještě hladovější než loni. Všichni jsme už unavení, ale v této fázi ze sebe vymáčkneme víc než sto procent,“ slibuje vyhlášený bojovník, který se během let vypracoval na jednu z klíčových postav floridského týmu šampionů.

Palát neudivuje velkovýrobou gólů jako na běžícím pásu, nepřitahuje tolik pozornosti okázalými kličkami, ale o to cennější práci na ledě odvádí. Ostatně hraje v elitní formaci s Nikitou Kučerovem a Braydenem Pointem, nejproduktivnějšími borci play-off. Bez něj by ti dva premianti neměli zdaleka tolik prostoru…

„Trenér mi věří a dává mi tuhle šanci. Já se snažím hrát zodpovědně. Oba kluci jsou útočně ladění, mým úkolem je především pro ně získávat puky a pracovat poctivě před oběma brankami,“ popisuje český útočník.

Mimochodem: Stanley Cup až dosud získalo celkem 28 českých hokejistů, ale jen tři z nich poznali, jaké to je triumfovat ve dvou po sobě jdoucích sezonách. Navíc už je to docela dávno – v letech 1984 a 1985 slavil s Edmontonem Jaroslav Pouzar, v letech 1991 a 1992 se radovalo pittsburghské duo Jaromír Jágr a Jiří Hrdina.

Znovu roušky, ani na krok z hotelu

Obhájit titul v nejlepší hokejové soutěži světa je vůbec tvrdý oříšek, za posledních dvacet let se to podařilo pouze Pittsburghu v letech 2016 a 2017. „Když kterýkoliv tým vyhraje pohár, často už nemá takovou sílu a hladovost ho vyhrát znovu. Náš tým je ale pravý opak,“ znovu zdůrazňuje Palát.

Letošní finále je výjimečné i v další věci – účastní se ho totiž kanadský klub. To se naposledy podařilo před deseti lety Vancouveru. Na triumf čeká kolébka hokeje ještě déle, od roku 1993 a pohárových oslav Montrealu.

The greatest trophy in all of sports. ?



The #StanleyCup Final begins at 8 ET on @NHLonNBCSports and @Sportsnet! pic.twitter.com/QRN1noOF58 — NHL (@NHL) June 28, 2021

A právě Canadiens, nejúspěšnější klub v historii NHL, jsou překvapivými soupeři Tampy. „Všichni je podceňovali, když jsem ale viděl jejich sérii s Torontem, hned jsem si říkal, že dojdou daleko a překvapí hodně lidí. To potvrdili,“ říká Palát.

Pro jeho Lightning půjde o vůbec první střet s kanadským soupeřem v sezoně, protože během základní části hrály všechny týmy ze země javorového listu izolovaně ve vlastní divizi. Škoda je, že kvůli přísnějším koronavirovým pravidlům se v Montrealu hraje jen s omezeným počtem diváků, zatímco jinde už jsou pravidla volnější.

„Je to škoda pro oba týmy. Navíc to znamená, že se nám opět vrátí i veškerá protiepidemická opatření, od kterých se už upouštělo. Zase musíme začít nosit roušky, v Montrealu nesmíme vyjít z hotelu, prostě to zase bude jako před čtyřmi měsíci. Nás ale zajímá jen zisk Stanley Cupu,“ uzavírá Palát.