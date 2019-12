Ani jste neměli moc šancí. Čím vás Hradec takhle dostal?

Neměli jsme vůbec žádné šance. Ani si nevzpomínám, jestli měl Mazanec nějakou složitější chvíli nebo situaci. Špatně jsme je dostupovali. Sice jsme napadali, ale špatně jsme četli náš pohyb. Jeden napadal, čtyři byli někde mezi hrou. Nebyli si jistí, zda vůbec mají napadat. Byli tam čtyři Hradečáci, kteří si to jednoduše dali mezi sebou. Stačilo jim si nás přehrát jednou nahrávkou. Bek měl hlavu nahoře, valilo se to na nás. Nepamatuji si, jestli jsme u nich strávili patnáct, dvacet vteřin v útočném pásmu. Jezdili si proti nám, dělali jsme špatné rozhodnutí. Byla toho fůra špatně. Spíš bych hledal, co vůbec bylo dobře.

A bylo něco?

Nevím. Bylo to zlé úplně celé. Byli jsme slabí. Však jste seděli na tribuně. Měli bychom říct lidem: Bylo to zlé, omlouváme se. To je asi jediné, co lze na to říct. Jak projdeme dveřmi a půjdeme domů, snad tento zápas necháme tady. To je jediné, co se s tím dá dělat.

Bylo to dané i hrou Hradce, který pod trenérem Růžičkou něco změnil?

Nevím, jak to vypadalo z tribuny, ale třeba v první třetině mi přišlo, že ani toho moc neměli. Bylo to celé nepřesné. Jen když si vzpomenu, kolik jsme měli dnes špatných nahrávek. Přišlo mi, že jsme si nedali ani dvě přesné po sobě. Bylo to jak nějaký pouťák z třetího srpna. Bylo to hrozné. Nezbývá nám nic jiného, než to hodit za hlavu. O půlnoci je konec jdeme se připravit na další zápas. Jediné, co s tím můžeme udělat je, že zapomeneme.

Nasvědčovalo tomu něco před zápasem?

Vůbec ne. Od každého z nás to byl zlý zápas. Dnes těžko vypíchnout nějaký výkon jednotlivce.

Byl to nejhorší zápas pod vedením trenéra Svobody?

Těžko hodnotit. Asi ano. Zápasů je ale fůra.

Třetí třetina se už dohrávala, hra byla apatická z obou stran. Necítili jste už šanci na úspěch?

Tohle zní vůči lidem docela blbě, vypadá to, že jsme do toho hodili vidle. Takhle to nebylo. Člověk to zkouší, ale oni mají kvalitu. Není to hloupý mančaft, který nás nechá jet šestkrát dva na jednoho. Dohráli to zkušeně, my jsme se v tom zase jen plácali.

Přitom jste za poslední čtyři zápasy získali devět bodů, tři ze čtyř zápasů vyhráli. Mrzí porážka i z toho pohledu, že jste mohli bodově utéct posledním Pardubicím?

Měli jsme nějakou sérii, ve které se bodovalo. Samozřejmě jsme brali i bod ze Sparty s pokorou. Z ledu kvalitního mančaftu byl dobrý i bod. Vždycky si člověk řekne, že když dnes vyhrajeme, můžeme jim utéct. (hořký úsměv) Samozřejmě to sledujeme.

Je Hradec pod vedením Růžičky jiný?

Diametrálně. Aktivitou, vším. Styl je úplně jiný. Dnes byli úspěšní, takže hráli i účelnější hokej.