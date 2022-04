Nezazářil ale ani Matěj Machovský. Ještě než si kotouč pořádně osahal, už ho musel lovit z branky. Nakonec inkasoval ze sedmnácti střel třikrát a na ledě také nezanechal jistý dojem. Přichází tedy otázka, na koho vsadit v klíčovém šestém zápase. Novináři se na to trenéra Jandače ptali bezprostředně po zápase, kdy prozradil, že spolu se svými kolegy už ví, koho do brankoviště pošle.

Třinecký útočník Daňo: Utrhli jsme se, ale snad jsme i nějaké góly pošetřili

Konkrétnější ale pochopitelně nebyl. Koho by tedy Sparta měla nasadit do šestého zápasu? Bývalý hokejista a v současnosti expert O2 TV Sport Jakub Koreis si na svém twitterovém účtu položil stejnou otázku. Tomáš Plekanec by vsadil na Machovského, zatímco Jiří Hrdina by upřednostnil Hudáčka. Svůj názor přidal také brankář Tomáš Vošvrda, který momentálně chytá na Slovensku. „Není důvod měnit gólmany. Celé play off chytají výborně, takže Hudy – Káca,“ uvedl.

V úterý totiž nebyli s výkony brankáře nespokojení jen hosté. Ke střídání sáhla jen o chvíli později také lavička Ocelářů. Fantom vyřazovacích bojů Ondřej Kacetl nejdřív pustil Němečkův pokus od vlastní brány, který na své dráze změnil směr letu. Ve druhé části mu pak propadlo i Moravčíkovo nahození, které tečoval Tomáš Šmerha, a Kacetl zamířil na lavičku. Mezi tři tyče si stoupl teprve podruhé v play–off Marek Mazanec, který už byl stoprocentní.

Historie hovoří pro Třinec

Dostane tedy tentokrát Mazanec přednost před svým kolegou? „Půjde tam gólman, o kterém jsem přesvědčený, že to zavře. A když to nezavře, tak tam půjde ten druhý a ten to bude chtít zavřít,“ nechtěl nic prozradit třinecký trenér Václav Varaďa.Ať už ve čtvrtek dostanou přednost kterýkoliv brankáři, jedno je jasné.

Na straně Sparty bude ležet velký tlak hrozícího konce série. Pražané rozhodně nebudou chtít sledovat, jak na jejich vlastním stadionu křepčí soupeř s pohárem. Dvakrát už sparťané stáhli třinecký náskok a o to samé se pokusí i potřetí.Ve prospěch Třince ale hovoří hned několik faktorů.

OBRAZEM: Góly a střídání brankářů. Třinec získal třetí bod a je krok od titulu

Třeba historická statistika, kdy vítěz pátého duelu pokaždé dokráčel až k mistrovskému poháru. Kanonádou v posledním zápase se navíc rozjeli na ještě vyšší stupeň ofenzivní hráči Ocelářů. Martin Růžička pobral tři body za gól a dvě nahrávky a dvakrát se trefili Ondřej Kovařčík s Markem Daněm.To všechno slibuje, že to ve čtvrtek v O2 areně bude parádní podívaná.