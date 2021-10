„Byla jsem si jistá, že to nemá nic společného s drogami. Že šlo o infarkt či něco podobného. Nedává to smysl. Doma nikdy nejevil žádné známky boje,“ uvedla Kristen Hayesová, manželka zesnulého Jimmy Hayese. Ta je připravena ostatním lidem s podobnou závislostí předat potřebné rady.

O Hayesovi, jenž během své kariéry působil v dresu Chicaga, Floridy, Bostonu či New Jersey, jeho blízké okolí vědělo, že si vybudoval závislost na lécích proti bolesti, která měla spojitost s častými zraněními. Po Hayesově léčbě si ale myslelo, že už je všechno pryč.

„Sám jsem závislák. Teď už jsem dlouho střízlivý, ale vím, jak je to silné. Když se to stalo, byl jsem v šoku, ale pak jsem si v hlavě začal dávat věci dohromady… Vím, co závislost dokáže,“ řekl jeho otec Kevin. Ten spolu s manželkou Kristen doufá, že poukázáním na tento fakt pomohou dalším lidem se stejnými problémy.

Hayes během 334 zápasů nastřílel 54 gólů a 55 asistencí, v mládežnických výběrech byl součástí stříbrného mužstva USA z mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2007.