Po zrušení hokejové přehlídky talentované mládeže v Kanadě z důvodu šířící se koronavirové pandemie hledali účastníci tu nejrychlejší možnou cestu pryč z dějiště šampionátu. Někteří to štěstí měli, jiní si prožili vskutku nevšední trable.

Jako by toho nebylo málo. Český tým pod vedením trenéra Karla Mlejnka si na turnaji prošel snad tím nejčernějším scénářem, jaký byl vůbec ve hře. Přišel o přípravný duel se Švýcarskem, poté nezvládl klíčovou bitvu s Němci a z důvodu pozitivního nálezu v kabině mu byl kontumován duel s Finy.

Koronavirus se začal postupně prohánět po všech výpravách, což nakonec donutilo vedení šampionátu celou akci zrušit. A když už český tým spěchal na odlet směrem domů, poslední „třešnička“ přišla přímo na letišti. V hlavní roli ruská hokejová výprava.

Rusové se po skandálu na letišti hájí, český svaz nic vyšetřovat nebude

Nevhodné chování celého týmu, všudypřítomný alkohol a údajně dokonce kouření v tunelu vedoucího do letadla. Sborná si svůj návrat do země užívala se vším všudy, jenže do maléru tím zatáhla i české mladíky.

Ti se nakonec o den později přeci jen dostali domů, avšak po návratu začali čelit narážkám ze strany ruské federace, která tvrdí, že největším viníkem ostudného vykázání z letadla jsou právě oni. Hokejový svět má ale jasno: Rusům už v ničem nevěříme.

Blázen Arťuchin a jeho běsnění v Bratislavě

A není se čemu divit. O kauzách hokejové sborné by se daly psát nekonečné romány, větší úspěch by však sklidily spíše satirické povídky. Aféry a ruský hokej se přitahují tak silným magnetem, že to nemůže být náhoda.

Mistrovství světa v Bratislavě, rok 2011. Hokejoví pamětníci jistě vzpomenou na vypjaté utkání českého týmu proti Rusku, v němž úřadoval jakožto hlavní „hrdina“ urostlý bitkař Jevgenij Arťuchin. Ten si několikrát vyšlápl na svěřence kouče Hadamczika a nechutným způsobem je srážel k ledu.

V jeho zákrocích byl jednoznačný obrys zadání ruského trenéra. Faulovat, zranit, ničit. Rozhodčí však jeho záměr nepochopitelně přehlíželi a soupeřova střídačka se českému týmu doslova smála do obličeje.

Zdroj: Youtube

Celá situace pěkně namíchla kouče Hadamczika, jenž si na tiskové konferenci dokonce odmítl sednout vedle svého trenérského protějšku. Podání rukou poté bylo jen nutným gestem slušnosti.

„Když jsem viděl, jak si po zákrocích na naše hráče plácá Bykovův asistent s Arťuchinem, směje se a má radost…Byl to jejich úmysl, nechápu, že nebyl potrestán,“ řekl český trenér.

Arťuchin je blázen, monstrum, zlobili se Češi

Vyhrožování švédské lavičce podříznutím krku

To ale není zdaleka vše. Další aféru si střihli ruští hokejisté na světovém šampionátu o tři roky později v Minsku. Tedy zejména trenérský sbor vedený lotyšským bouřlivákem Znaroksem.

V semifinálovém klání proti Švédsku vedl jeho tým už 3:1 a nekompromisně tak kráčel za postupem do finále. Soupeř však nezvládl kontrolovat emoce a jen několik vteřin před koncem srazil švédský útočník Backlund jednoho z ruských hráčů tvrdě k zemi.

Rusové se v letadle nechovali tak, jak měli, popisuje kladenský obránce Ticháček

To rozzuřilo celou ruskou střídačku, která okamžitě volala po odvetě. Trenér Znaroks se to však rozhodl vyřešit sám. Rozpoutal slovní hádku se švédskou střídačkou, během níž dokonce naznačil na svého soupeře pohybem ruky podříznutí krku. Aféra byla na světě.

A samotné vyjádření trenéra k tomuto gestu? Ještě větší perlička. „Bolelo mě v krku. Koučujeme tu ve velké zimě, ale přitom jsme obdrželi pouze tenké obleky. Nemohu skoro mluvit,“ řekl po utkání. Pokus o vtip tady ale vůbec nevyšel.

Zdroj: Youtube

Odchod z finálového ceremoniálu a odhalená láska ke kokainu

Jen pouze jeden rok dělil ruskou hokejovou federaci od dalšího problému. Tentokrát se o pořádnou ostudu postaral celý výběr, jenž po prohraném finále s Kanadou na šampionátu v Praze opustil ledovou plochu v průběhu slavnostního ceremoniálu.

„Za 29 šampionátů, na kterých jsem byl osobně přítomen, se nic takového nikdy nestalo. To, co udělal ruský tým, je absolutní výraz nerespektování soupeře a tohle nelze přijmout,“ prohlásil tehdejší šéf IIHF René Fasel.

Skandál po finále MS? Kovalčuk svádí "útěk" Rusů z ledu na pořadatele

Na ledě tehdy zůstalo jen pár hráčů kolem hvězd Alexandra Ovečkina s Jevgenijem Malkinem, ale i ti na základě další výzvy plochu opustili. Nepochopitelné chování tehdy stálo Rusy více než dva miliony korun.

Zdroj: Youtube

A o tom, že ruští hokejisté mají velký problém s dodržováním životosprávy, není třeba déle diskutovat. Alkohol, ale i drogy se v posledních letech staly téměř běžnou výbavou tamějších sportovců.

Takový hokejový útočník a hvězda Washingtonu Jevgenij Kuzněcov by o tom mohl leccos povídat. Po celou dobu kariéry jej spojovalo úzké pouto s kokainem, avšak na mistrovství světa v roce 2019, paradoxně opět v Bratislavě, byl konečně odhalen.

Čtyřletý distanc pro Kuzněcova. Na MS mu zjistili v těle kokain

Dějiště turnaje musel ihned opustit před zápasem o bronz proti českému týmu, načež mu IIHF později vystavila poměrně přísný zákaz reprezentování až do roku 2023. Proč ale dostal v NHL trest na pouhé tři zápasy, zůstává dodnes nevysvětlenou záhadou.

Nyní už ruské řádění na letišti v Kanadě zřejmě dává smysl. Dokazovat pravdu rozhodně není potřeba. Existuje totiž to jedno známé přísloví o potrefené huse…