Tomáš Král je oběma zmíněnými vlastnostmi obdařen ve vskutku záviděníhodné míře a proto se dopředu vědělo, že „kauzu Stb“ s přehledem ustojí.

Hroší kůže mu umožnila proplout bouří bez hrozby jakýchkoli výčitek svědomí a šikovně sestavený výkonný výbor by ani nenapadlo, aby šéfa odstřelil. Král si tak mohl před veřejností zahrát na demokrata. Poslední funkční období si dobrovolně zkrátí o dva roky, do té doby si ale stihne zařídit vše, co potřebuje.

Základem je nepředpojatá diskuse

Skoro se chce říct, že je to tak dobře. Ne že by českému hokeji průvan ve vedení neprospěl. Ale pokud by měl Král (a početná družina těch, kteří mu jsou tak či onak zavázáni) odejít, mělo by se tak stát z věcných důvodů.

Jinak řečeno: Krále a spol. by měla odstavit široce pojatá, otevřená a nepředpojatá diskuse o příčinách truchlivého stavu českého hokeje a jeho možných řešeních. Pach hniloby a zvětralé vodky, vanoucí ze zažloutlých estébáckých spisů, je sice odpudivý, v Česku už ale vzrušuje málokoho.

Moralisté mohou lomit rukama, ale hokeji teď vážně nepomohou mírně komické debaty (ne)pamětníků o vojenské kontrarozvědce. Hokej potřebuje jasnou koncepci a činy, ne lovení bubáků v archivech.

Kdo míní slova o změně vážně, má teď šanci se předvést.