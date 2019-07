„Konec kariéry jsem měl v hlavě už loni po druhém mistrovském titulu. Vidina zlatého hattricku mě ale nahlodala natolik, že jsem do toho ještě na jeden rok šel. Sám v sobě jsem byl srovnaný s tím, že půjde o moji poslední sezónu. Šlo o moje vnitřní rozhodnutí, na které jsem byl delší dobu připravený,“ uvedl pro web Komety zkušený forvard, který na jihu Moravy strávil osm let.

Extraligové úspěchy brněnského kapitána

Leoš Čermák má ve sbírce osm cenných kovů z domácí extraligy. Ke třem bronzovým a stejnému počtu stříbrných medailí přidal s Kometou v posledních třech letech dvě zlata. V dresu brněnského celku vybojoval kromě dvou titulů dvě stříbra a jeden bronz.

V klubu zůstane i nadále, nově zaujme pozici manažera pro hráčský rozvoj. „Láká mě pracovat s mladými hráči, myslím, že mě to bude bavit. Dohodli jsme se, že to na rok zkusíme a pak si vyhodnotíme, zda to má pro obě strany přínos,“ dodal dvojnásobný extraligový šampion.